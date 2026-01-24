El Real Madrid reacciona en el último cuarto para doblegar al Río Breogán y consolidar el liderato de la Liga Endesa

El conjunto blanco ha cerrado la primera vuelta con 15 victorias y solo 2 derrotas, siendo el líder indiscutido tras el triunfo ante el equipo gallego (85-103).

Cuatro victorias en siete días y el resultado ha sido el mismo: victoria para el Real Madrid. El conjunto blanco atraviesa el mejor momento de la temporada y a pesar del cansancio, los de Scariolo se llevaron una nueva victoria frente al Río Breogán [Narración y estadísticas del partido].

A pesar de la superioridad que refleja los 18 puntos de diferencia en el marcador, el Madrid tuvo que ponerse el mono de trabajo en el último cuarto para imponerse a un equipo gallego que plantó cara durante gran parte del encuentro.

No obstante, Hezonja acabó con las esperanzas del conjunto local por intentar llevarse el triunfo. El croata fue el artífice de la victoria del vigente campeón tras anotar 28 puntos y una mostrar un acierto del 71% en el tiro y 6 rebotes para 30 créditos de valoración.

El conjunto blanco volvió a dar síntomas de irregularidad: comenzó el partido firmando un parcial de 0-10 de inicio, pero inmediatamente después el Breogán recortó distancias igualando el partido a 19 al final del último cuarto.

El Madrid aguantó las embestidas lucenses gracias a la habitual fiereza de Garuba y Feliz y las acometidas de Lyles con un triple y dos tapones (25-29, min13).

Igualdad máxima

Tras un breve paso atrás, el Breogán recuperó impulso con los triples de Alonso, Andric y Cook (2), logrando su máxima ventaja (43-35, min 17). Scariolo cortó la sangría devolviendo a la cancha a Campazzo y Len.

El pívot respondió con ocho puntos consecutivos -respaldado por tres asistencias del base- y un tapón clave, firmando un parcial de 0-8 que llevó el marcador al empate al descanso (43-43).

Mario Hezonja intenta hacer un mate durante el partido ante Río Breogán. EFE

El Real Madrid mantuvo esa inercia tras la reanudación. Con seis triples -uno de Kramer, tres de Okeke y tres de Hezonja, que sumó 12 puntos en el cuarto- tomó las riendas del partido (61-69).

Los lucenses no se vinieron abajo y respiraron con los puntos de Mavra, Andric, Dibba y Alonso, que con un triple estrecharon el marcador (68-70, min 30).

Garuba le disputa un balón a Dominik Mavra. EFE

Pero la alegría duró poco: el Madrid respondió con un 2+1 de Feliz y un mate de Garuba antes de consolidar su máxima ventaja gracias a los triples y la presencia de Procida y Llull (72-86, min 34).

Aranitovic y Dibba intentaron devolver la esperanza al Breogán, pero se toparon con un desatado Hezonja, más 'Súper Mario' que nunca. Dos triples consecutivos y un 2+1 sentenciaron el encuentro, cerrando el espectáculo ofensivo de los blancos y rubricando una actuación sensacional.

Ficha técnica del partido:



Río Breogán (19+24+22+20): Cook (10), Russell (6), Arturs Kurucs (3), Andric (6) y Brankovic (7) -cinco inicial-; Dibba (12), Sakho (6), Apic (-), Francis Alonso (14), Aranitovic (4) y Mavra (17).



Real Madrid (19+24+27+33): Campazzo (8), Kramer (3), Okeke (9), Hezonja (28) y Len (12) -cinco inicial-, Feliz (9), Llull (5), Lyles (5), Garuba (12), Almansa (6), Procida (6) y Amosov (-).



Árbitros: Martín Caballero, Alberto Sánchez Sixto y Raúl Zamorano.



Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimoséptima jornada de la liga Endesa disputado en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo ante 5.310 espectadores.