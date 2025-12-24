Hugo 'Boss' González, el gran robo del Draft de la NBA que se ha convertido en el MVP invisible de los Boston Celtics

Hay una estadística que circula en los despachos del TD Garden y que explica, mejor que cualquier vídeo de highlights, lo que está ocurriendo en este inicio de temporada de los Boston Celtics.

En los últimos tres partidos, con el novato español Hugo González en pista, el equipo presenta un Net Rating (puntos anotados - recibidos por cada 100 posesiones) de +41.5. Cuando el madrileño se sienta en el banquillo, el equipo cae a un -41.6.

Es una anomalía estadística, por supuesto, fruto de una muestra pequeña y de la volatilidad del calendario de diciembre, pero ilustra una realidad que ya es palpable para cualquier aficionado que acuda al pabellón: el chico que seleccionaron en el puesto 28 del Draft -casi como un proyecto a largo plazo- se ha convertido en el motor emocional y defensivo de una de las mejores franquicias de la NBA.

A sus 19 años, Hugo González no es el jugador que más camisetas vende, ni el que acapara los focos en la presentación del equipo. Sus promedios rondan los seis puntos por partido, una cifra modesta para los estándares de la NBA moderna.

Sin embargo, su impacto ha sido tan rotundo que en Boston ya le han encontrado un apodo: 'Hugo Boss'. No por su elegancia, sino por la autoridad con la que ha empezado a gestionar las tareas defensivas que nadie más quiere hacer.

El trabajo sucio como arte

El punto de inflexión llegó este pasado sábado ante los Toronto Raptors. En la segunda noche de un back-to-back, cuando las piernas de las estrellas pesan y la intensidad suele bajar, Hugo firmó su primer doble-doble en la liga (10 puntos y 10 rebotes) y dejó una jugada para la posteridad.

Fue un mate en transición sobre Sandro Mamukelashvili que levantó al banquillo entero. Pero lo que enamoró a Joe Mazzulla no fue el salto, sino lo que ocurrió antes y después.

"Tiene buenos instintos defensivos, algo que la mayoría de los jugadores jóvenes no tienen", confesaba Mazzulla en la rueda de prensa posterior. "Creo que eso viene de haber sido bien entrenado y de jugar en una liga donde tienes que defender en equipo, rotar constantemente y entender muy bien el espacio".

El técnico de los Celtics hacía una referencia velada pero respetuosa a la formación de Hugo en el Real Madrid. En La Fábrica blanca, González aprendió a competir bajo presión desde niño, ganando Euroligas Junior y curtiéndose en una ACB que no perdona errores tácticos.

Esa madurez competitiva ha sido su pasaporte directo a la rotación de un equipo que aspira a un anillo que ganó por última vez en 2024. Mientras otros novatos intentan anotar 20 puntos para demostrar su valía, Hugo ha entendido que su camino al éxito pasa por anular a la estrella rival.

De incógnita a imprescindible

La narrativa alrededor de Hugo ha cambiado drásticamente en apenas 60 días. Cuando cayó hasta el puesto 28 del Draft de 2025, muchos analistas lo vieron como una señal de escepticismo sobre su tiro exterior.

Hoy, ese descenso se considera un regalo del destino para Boston. Brad Stevens, presidente de operaciones de los Celtics y arquitecto de la plantilla, vuelve a parecer un genio por apostar por el talento español cuando otros equipos decidieron pasar.

El vestuario, un ecosistema jerárquico y difícil de penetrar para un adolescente extranjero, ya lo ha adoptado. Jayson Tatum, la cara de la franquicia, no dudó en interrumpir una entrevista para vacilar -y de paso poner en relieve- a su compañero: "Eres un cabronazo".

Esa intensidad ha permitido a Mazzulla experimentar con alineaciones flexibles. Hugo, con su 1,98 m de estatura pero una envergadura superior, está defendiendo a bases eléctricos como Jalen Brunson y, en la siguiente posesión, aguantando el contacto en el poste bajo contra pívots como Bam Adebayo.

Su versatilidad para cambiar en todos los bloqueos (del 1 al 5) es el pegamento que mantiene unida la defensa de Boston cuando descansan los titulares.

El reto de la consistencia

No todo es perfecto, claro. El tiro de tres puntos (0/2 sigue siendo una línea estadística habitual en su casillero) es la gran asignatura pendiente. Las defensas rivales empiezan a flotarle, retándole a lanzar para colapsar la pintura contra Tatum y Brown.

Es el clásico muro del rookie que Hugo deberá derribar con horas de gimnasio y repeticiones. Pero la diferencia con otros novatos es que Hugo no necesita que el balón entre para ser útil.

Su última actuación del lunes contra los Pacers, capturando 11 rebotes en 37 minutos, confirmó que su motor no se apaga. En una liga de talentos ofensivos desbordantes, encontrar a un jugador de 19 años que disfruta defendiendo, que celebra un rebote defensivo como un gol y que entiende su rol a la perfección es una rareza.

Dos meses después de su debut en el Madison Square Garden, Hugo González ya no es solo "el chico del Real Madrid" o "el pick 28". Es una realidad en la rotación de los Celtics. Un MVP invisible que no necesita el balón para dominar los partidos y que, desde el silencio y el trabajo, está ayudando a los campeones de 2024 a recuperar su corona. Boston buscaba profundidad en el Draft; encontró oro.