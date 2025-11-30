España arrolla a Georgia y deja encarrilada la primera fase de la clasificación al Mundial 2027

Con una gran demostración de carácter, España aplastó a Georgia por 90-61 en el segundo partido de las Ventanas FIBA. En el primer encuentro de Chus Mateo como seleccionador en casa, el equipo brilló tras superar múltiples adversidades, logrando una victoria clave en su camino hacia la segunda fase [Narración y estadísticas del partido].

El inicio no fue sencillo: las bajas de Jaime Fernández y Dani Díez, una puesta en escena débil (8-18) y la lesión de Great Osobor a los ocho minutos, tras apenas 1:51 en la pista, complicaron el panorama.

Su rodilla izquierda cedió en un choque, y los gestos de dolor eran evidentes. Cuando intentó levantarse y volvió a caer, quedó claro que la articulación no respondía.

Pero incluso tras esa situación crítica, la selección se rehizo. Izan Almansa se erigió como referente en la pintura jugando muchos minutos de ‘5’, con 12 puntos y 9 rebotes, contribuyendo a un triunfo que creció hasta los 32 puntos mientras estaba en pista.

La intensidad defensiva se elevó gracias a las rotaciones de Álvaro Cárdenas, Oriol Paulí y Pep Busquets. España empezó a correr, dominar el rebote e imponer su ritmo, y los triples comenzaron a entrar: cinco en un parcial demoledor de 24-4 que cerró el segundo cuarto, pasando del 23-29 al 47-33. Era el momento de mostrar coraje, y el equipo no decepcionó.

Un equipo muy sólido

La segunda mitad siguió la misma dinámica. Alberto Díaz inició con una defensa feroz y acierto en ataque, sumando tres triples antes de retirarse agotado y felicitado por todos.

Desde el banquillo, España ejecutaba un baloncesto espectacular: contraataques culminados con mates de Almansa, caños de Paulí y bandejas de Álex Reyes, alcanzando los 25 puntos de ventaja (70-45) tras un parcial de 15-2 frente a una Georgia que apenas encontraba a Shengelia como referente ofensivo.

Con Yusta como máximo anotador (17 puntos), al igual que en la ACB, España llegó a superar la diferencia de 34 puntos (88-54), cobrando venganza del debut en el último Eurobasket. Lamentablemente, la alegría no fue completa: la lesión de Osobor ensombreció un recital brillante.

Ficha técnica del partido:

España (19+28+23+20): Díaz (9), Reyes (8), Yusta (17), Salvó (9), Guerra (6) –inicial-, Osobor (-), Cárdenas (4), Alonso (10), Paulí (5), Almansa (12), Busquets (6) y Costa (4).

Georgia (22+11+13+15): Andronikashvill (4), Duda Sanadze (7), Phevadze (2), Shengelia (10), Shermadini (8) –inicial-, Burjanadze (3), Khatlashvill (10), McFadden (5), Korsantia (6), Sandro Sanadze (2), Turdziladze (4) y Jintcharadze (-).

Árbitros: Krejic (SLO), Velikov (BUL) y Prpa (SRB).

Incidencias: Segundo encuentro de la fase de clasificación para la Copa del Mundo Qatar 2027, disputado en el pabellón de Deportes Santiago Martín, ante 5.100 personas.

En el descanso del encuentro, la Federación Canaria de Baloncesto homenajeó a los cuatro ex presidentes de la Federación Canaria, Fran Padrón, Manuel Hernández Cruz, Clemente Mesa y Manolo Gómez. Gio Shermadini disputó su último encuentro con la selección de su país.