El Real Madrid reacciona en la segunda parte ante Bilbao Basket y firma su quinto triunfo consecutivo en Liga Endesa

Después de una semana negra con dos derrotas en Euroliga, el Real Madrid recuperó las buenas sensaciones tras imponerse a Bilbao Basket en un duelo en el que fueron de menos a más con el paso de los minutos (82-70). [Narración y estadísticas del partido].

Los de Sergio Scariolo, de la mano de Maledon y Hezonja, resolvieron la papeleta en la segunda mitad. Los vascos se marcharon con cuatro de ventaja al descanso, pero mejoraron en el tercer cuarto y defendieron a la perfección en el último para acabar llevándose el gato al agua de forma holgada.

Y es que los blancos tan solo encajaron ocho puntos en el último parcial. No concedieron triples, tan solo dos tiros libres y labraron desde atrás una victoria importante para coger moral de cara a los próximos compromisos.

De menos a más

El Real Madrid arrancó el partido generando oportunidades en ataque para David Krämer, que encestó su primer triple, y para Deck en el juego interior. Bilbao Basket, por su parte, tardó en encontrar claridad ofensiva y acumuló faltas personales en su intento por frenar el ritmo del conjunto local.

Con la entrada de Pantzar, al que Ponsarnau había reservado de inicio, el equipo vizcaíno ganó fluidez en campo contrario, aunque sufrió en defensa al estar en situación de bonus muy pronto.

Mientras tanto, las destacadas actuaciones de Hezonja y Maledon, con 7 y 8 puntos respectivamente en el primer cuarto, permitieron al Real Madrid cerrar los primeros diez minutos con ventaja (23-16).

Deck, durante el partido contra Bilbao Basket. EFE

Sin la presencia de Tavares, los blancos mantuvieron su solidez defensiva gracias al apoyo de Garuba, Okeke y Procida. Un inspirado Llull desde el perímetro amplió la diferencia por encima de los diez puntos (29-18, min.13). Sin embargo, Bilbao reaccionó con carácter, encadenando un parcial de 9-0 que obligó a Scariolo a detener el juego con un tiempo muerto.

El descanso llegó con sensaciones cambiadas: el Real Madrid mostró algo de fragilidad en defensa y perdió la batalla en el rebote (15-21 al medio tiempo), lo que aprovechó el Bilbao Basket para remontar y tomar la delantera justo antes del intermedio. Un triple de Margiris Normantas sobre la bocina fijó el marcador en 39-43 (min.20).

En la reanudación, los visitantes volvieron a cargarse de faltas en los primeros minutos del tercer cuarto, tratando de contener los intentos de remontada del Real Madrid. Con Pantzar como referencia ofensiva y su acierto desde el triple, el Bilbao mantuvo su dominio (49-55, min.25).

Sylla trata de zafarse de la defensa del Real Madrid. EFE

El cuadro de Scariolo entró en un tramo de desacierto y permitió lanzamientos cómodos al rival, que alcanzó su máxima ventaja (50-58, min.28). Pero una jugada de tres puntos de Maledon y un mate en rebote ofensivo de Tavares iniciaron la reacción blanca (parcial de 5-0).

El impulso anímico se traduce en una defensa más intensa y un mejor control del ritmo. Dos tiros libres de Maledon al cierre del tercer cuarto adelantaron al Real Madrid por la mínima (63-62), calmando los nervios en el Movistar Arena.

Ya en el último período, los de Scariolo mostraron su mejor versión. Llull lideró las acciones acompañado por un Garuba enérgico, autor de siete puntos consecutivos que ampliaron la renta (70-64, min.32).

El Bilbao Basket no logró responder bajo presión, cometiendo cinco pérdidas y fallando varios tiros cercanos (3/8 en dobles). El Real Madrid no bajó el ritmo y consolidó su victoria por 82-70, sumando así su 35.º triunfo consecutivo como local en la Liga Endesa.