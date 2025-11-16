Real Madrid - Bilbao Basket, Liga Endesa: horario y dónde ver por TV y online el partido de baloncesto

Real Madrid y Surne Bilbao Basket se ven las caras este domingo 16 de noviembre en la séptima jornada de la Liga Endesa. El Movistar Arena acogerá este duelo a partir de las 17:00 horas.

El Real Madrid llega al duelo tras una difícil semana europea en la que ha sufrido dos derrotas en la Euroliga, la última ante el Panathinaikos (77-87).

Sin embargo, en la Liga Endesa, el equipo dirigido por Sergio Scariolo mantiene el pulso con la parte alta de la tabla, con una racha de cinco victorias y una sola derrota en la competición nacional. El equipo blanco buscará, ante su público, recobrar las buenas sensaciones defensivas y volver a la senda ganadora, especialmente tras una semana en la que su rendimiento atrás ha generado dudas.​

Por su parte, el Surne Bilbao Basket llega en un momento de confianza tras conseguir un abultado triunfo por 106-75 frente a Casademont Zaragoza en la última jornada. Los vascos tienen un balance de tres victorias y tres derrotas y están en la zona media de la tabla.

Además, el conjunto dirigido por Jaume Ponsarnau viene de ganar también en competición europea y lidera su grupo en la FIBA Europe Cup. Destaca el rendimiento de Melwin Pantzar, que firmó una actuación estelar en el último partido liguero.​

El Real Madrid quiere cimentar su victoria desde la defensa y recuperar la energía frente a un rival intenso que ha mostrado capacidad de competir hasta el final. David Krämer destacó la importancia de jugar "duro y juntos" ante un Bilbao Basket que busca dar la sorpresa y romper la imbatibilidad blanca en su feudo, donde no cae en Liga Endesa desde hace más de una temporada.​

¿Cuándo es el partido de la Liga Endesa entre el Real Madrid y el Bilbao Basket?

El duelo entre el equipo que dirige Scariolo y el conjunto vasco se disputa este domingo 17 de noviembre partir de las 17:00, hora peninsular.

¿Dónde se juega el partido de la Liga Endesa entre el Real Madrid y el Bilbao Basket?

Este choque que enfrenta al Real Madrid con el Bilbao Basket se disputa en el Movistar Arena, situado en la capital española. El recinto multiusos tiene una capacidad para acoger a unas 13.000 personas para los partidos de baloncesto.

¿Dónde se podrá ver el partido de la Liga Endesa entre el Real Madrid y el Bilbao Basket?

En España, el partido correspondiente a la jornada 7 de la Liga Endesa entre el Real Madrid y el Bilbao Basket se podrá ver a través de la plataforma DAZN. Este canal se ha hecho con los derechos hasta el año 2030.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el encuentro.