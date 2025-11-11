Bayern Múnich - Barça Basket, Euroliga: horario y dónde ver por TV el partido de baloncesto

Tres días después de la destitución del técnico Joan Peñarroya y en plenas negociaciones para firmar a Xavi Pascual como nuevo entrenador, el Barça visitará este miércoles al Bayern Múnich con la intención de cortar una racha de tres derrotas seguidas entre Euroliga y Liga Endesa.

Dirigido de forma interina por Òscar Orellana, quien recaló en el club hace 21 años como delegado del cadete y ha ejercido durante la última década como asistente del primer equipo, el conjunto catalán tratará de reaccionar, a la espera de confirmar al nuevo inquilino del banquillo del Palau Blaugrana.

Más allá de mejorar la defensa, el equipo catalán deberá prestar especial atención este miércoles a las pérdidas y el rebote ante un oponente, el Bayern, que es el segundo equipo que más robos promedia de la competición y es especialmente peligroso en los contraataques.

El cuadro alemán es el tercer equipo que menos puntos anota (79,2) y el séptimo que menos encaja (82,9), mientras que el Barça es el séptimo en anotación (87,2) y el cuarto que más puntos recibe (88) de la Euroliga.

El conjunto bávaro acudirá a la cita con las bajas confirmadas por lesión del base exbarcelonista Rokas Jokubaitis y del alero Elias Harris, y con las dudas de los exteriores Justuz Hollatz, Niels Giffey y Stefan Jovic, y del pívot Johannes Voigtman.

¿Cuándo se juega el partido de Euroliga entre el Bayern Múnich y el FC Barcelona?

El choque de la décima jornada entre los alemanes y los españoles se disputa este miércoles 12 de noviembre a partir de las 20:30 hora peninsular. En México serán las 12:30, mientras que en Argentina serán las 15:30.

¿Dónde se juega el partido de Euroliga entre el Bayern Múnich y el FC Barcelona?

El duelo entre los bávaros y los azulgranas se disputará en el SAP Garden de Múnich. Un pabellón con capacidad para 11.500 espectadores.

¿Dónde se puede ver el partido de Euroliga entre el Bayern Múnich y el FC Barcelona?

En España, el encuentro entre muniqueses y catalanes se podrá ver a través de Movistar+. Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra.