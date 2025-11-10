Valencia Basket - Real Madrid, Euroliga: horario y dónde ver por TV el partido de baloncesto

El Valencia Basket recibe este martes en el Roig Arena al Real Madrid en la décima jornada de la Euroliga, un partido que afrontará tras dos derrotas seguidas entre el torneo continental y Liga Endesa en las que no ha podido desarrollar su juego ofensivo habitual.

El equipo madrileño llega a esta cita tras haber sumado dos victorias en sus últimos dos encuentros en la Euroliga, ante el Fenerbahce por un claro 84-58 y ante el Barcelona en el Palau Blaugrana por 92-101. Además, el domingo sacó una trabajada victoria de la pista del Joventut (75-80).

el encuentro enfrenta a dos equipos que están actualmente con el mismo balance de cinco triunfos y cuatro derrotas en la competición europea, el mismo que tienen otros cuatro equipos. Una victoria permitiría al Valencia adelantar al conjunto de Sergio Scariolo.

"Tenemos que seguir haciendo lo mismo: seguir juntos, saber sufrir en los momentos más complicados del partido, que va a ser muy difícil contra un equipo como Valencia. Tenemos que hacer lo mejor posible para ganar", apuntó Scariolo en la previa.

"En este inicio de temporada son uno de los mejores equipos de Europa y este año tienen incluso más profundidad, talento calidad y experiencia. Es un equipo muy bien organizado y que impone un ritmo muy alto", añadió.

"Es un equipo en el que se ha invertido en todas las facetas, ya sea el pabellón o la plantilla. Se nota que es un rival para batir este año. Tenemos que estar muy preparados y hacer las cosas muy bien para poder ganar el partido y esperemos que podamos encontrarlo", apuntó Tavares.

¿Cuándo se juega el partido de Euroliga entre el Valencia Basket y el Real Madrid?

El duelo de Euroliga entre los equipos españoles se disputa este martes 11 de noviembre a partir de las 20:30 hora peninsular. En México serán las 12:30, mientras que en Argentina las 15:30 horas.

¿Dónde se juega el partido de Euroliga entre el Valencia Basket y el Real Madrid?

El choque entre los valencianistas y el conjunto blanco se disputará en el Roig Arena. Un pabellón nuevo con capacidad para 15.600 espectadores.

¿Dónde se puede ver el partido de Euroliga entre el Valencia Basket y el Real Madrid?

En España, el partido entre el Valencia y el Madrid se podrá ver a través de Movistar+. Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el Roig Arena.