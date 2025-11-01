Casademont Zaragoza - Real Madrid, Liga Endesa: horario y dónde ver por TV y online el partido de baloncesto

Este domingo a las 12:30 h, frente al Casademont Zaragoza, el Real Madrid afronta una nueva oportunidad para inaugurar su casillero de victorias a domicilio en la presente temporada. En lo que va de curso, el conjunto dirigido por Scariolo ha disputado cinco partidos fuera de casa, todos ellos saldados con derrota y mostrando una imagen cada vez más preocupante.

Este rendimiento como visitante contrasta con la fortaleza que el equipo ha exhibido en el Movistar Arena, donde ha ganado todos sus encuentros tanto en la ACB como en la Euroliga, y además con cierta autoridad.

En el baloncesto actual, hacerse fuerte en casa es clave, pero para aspirar a objetivos mayores —y este Real Madrid está diseñado precisamente para ello— resulta imprescindible empezar a sumar triunfos lejos de su pabellón y mostrar una versión más sólida y constante que la vista en el último mes y medio.

El rival, Casademont Zaragoza, ha tenido un inicio de temporada irregular. Los maños han vencido en casa al Baskonia y a domicilio al Burgos, pero han caído en partidos muy igualados ante el Breogán y el Joventut de Ricky Rubio. Su principal referencia es un viejo conocido del conjunto blanco: Santi Yusta, canterano madridista y campeón de Europa júnior y sénior con el equipo, junto a Luka Dončić.

El conjunto blanco afronta ahora cuatro salidas consecutivas, tanto en ACB como en Euroliga, todas ellas en territorio nacional (Zaragoza, Barcelona, Badalona y Valencia). Un tramo ideal para ajustar la maquinaria, recuperar sensaciones y empezar a hacerse fuerte también fuera de casa.

¿Cuándo se disputa el partido de Liga Endesa entre el Casademont Zaragoza y el Real Madrid?

El choque entre el Casademont Zaragoza y el Real Madrid, que dirige Sergio Scariolo, se celebra este domingo 2 de noviembre a partir de las 12:30 hora peninsular. En México serán las 6:30, mientras que en Argentina las 8:30 horas.

¿Dónde se disputa el partido de Liga Endesa entre el Casademont Zaragoza y el Real Madrid?

El partido de Liga Endesa que enfrenta al conjunto de Zaragoza y al de la capital española se disputa en el Pabellón Príncipe Felipe, ubicado en Zaragoza. Se trata de un feudo con una capacidad para alrededor de 10.744 espectadores.

¿Dónde se podrá ver el partido de Liga Endesa entre el Casademont Zaragoza y el Real Madrid?

El duelo de ACB, correspondiente a la 5 jornada del campeonato, entre el Casademont Zaragoza y el Real Madrid e podrá ver a través de la plataforma DAZN. Este canal se ha hecho con los derechos hasta el año 2030.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura del encuentro entre Casademont Zaragoza y Real Madrid correspondiente a la jornada 5 de la Liga Endesa 2025/26.