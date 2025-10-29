El Real Madrid de baloncesto, cerca de fichar a Alex Len: el pívot elegido por Scariolo para sustituir a Bruno Fernando

Alex Len, durante un partido de la NBA con los Sacramento Kings Reuters

El Real Madrid de baloncesto está a punto de cerrar la incorporación de Alex Len, un pívot ucraniano de 32 años que llega para solventar la urgente necesidad interior que dejó la salida de Bruno Fernando al Partizan de Belgrado.

Según el portal HoopsHype, el jugador habría alcanzado un acuerdo multianual con la entidad blanca, aunque todavía resta la oficialización y el preceptivo reconocimiento médico.​ La operación responde a una necesidad imperiosa.

Bruno Fernando nunca terminó de encajar en el esquema de Sergio Scariolo desde su llegada en enero. Sus carencias defensivas y su incapacidad para adaptarse al rol de suplente de Edy Tavares provocaron que sus minutos se redujeran drásticamente hasta quedar prácticamente fuera de las rotaciones.

El técnico italiano optó por darle oportunidades a Usman Garuba e Izan Almansa antes que al angoleño, evidenciando la falta de confianza. Con su marcha oficial el pasado fin de semana, el Madrid se quedó con Tavares como único pívot puro, haciendo imperativo buscar un refuerzo de garantías.​

Scariolo ya conoce a Len

Entre varios nombres barajados como Precious Achiuwa o Mo Bamba, Len emerge como la opción preferida por múltiples factores. Su pasaporte ucraniano le exime de ocupar plaza de extracomunitario, facilitando la operación desde el punto de vista administrativo.

Además, el pívot compartió vestuario con Scariolo en los Toronto Raptors durante la temporada 2020/21, cuando el entrenador ejercía como asistente. Aunque solo coincidieron durante 13 encuentros, ese conocimiento previo resulta determinante para el técnico, que valora su profesionalidad y disposición.​

Alex Len, a la derecha, enfrentándose a LeBron James en la NBA ZUMA Wire / DPA

Len aterriza en Europa tras una extensa trayectoria en la NBA. Seleccionado en el número 5 del Draft de 2013 por Phoenix Suns, ha disputado 12 temporadas en la mejor liga del mundo con 690 partidos repartidos entre Suns, Hawks, Kings, Raptors, Wizards y Lakers.

Sus promedios de carrera se sitúan en 6,7 puntos y 5,3 rebotes, con su mejor campaña en 2018/19 cuando alcanzó los 11,1 tantos por noche con Atlanta.​

El ucraniano ofrece un perfil de pívot tradicional: físico imponente con 2,13 metros de altura y 2,24 de envergadura, capacidad reboteadora y presencia defensiva en la zona.

Sin embargo, sus últimas temporadas en la NBA evidenciaron un declive físico y problemas de adaptación al baloncesto moderno, con promedios residuales en Sacramento y Los Ángeles que le sacaron de las rotaciones principales. Sus limitaciones en movilidad lateral y defensa de cambios generan dudas sobre su rendimiento en Euroliga.​

Refuerzo necesario

El Real Madrid atraviesa un momento delicado, habiendo perdido todos sus encuentros como visitante en lo que va de temporada. Scariolo considera que el refuerzo interior puede revitalizar al equipo, especialmente para aliviar la carga de minutos sobre Tavares.

La urgencia es máxima con compromisos decisivos en el horizonte. El entrenador italiano, aunque paciente con la situación, ha reconocido la necesidad de dar más oportunidades a los jugadores jóvenes mientras se resuelve la incorporación.​

Len estuvo en la pretemporada con los New York Knicks pero fue cortado antes del inicio de la temporada regular, quedando disponible en el mercado.

Aunque no representa el fichaje más espectacular, su experiencia, conocimiento del sistema del entrenador y disponibilidad inmediata lo convierten en la solución más pragmática para las necesidades actuales del conjunto blanco.