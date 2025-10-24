Barça de basket - Breogán, Liga Endesa: horario y dónde ver por TV y online el partido de baloncesto

Los culés tratarán de olvidar su dolorosa derrota de la Euroliga a costa de un Breogán que está en la zona baja de la tabla. El partido se juega este sábado 25 de octubre a las 19:00 horas en el Palau.

Este sábado 25 de octubre a las 19:00 horas el Palau Blaugrana acoge el duelo entre el FC Barcelona y Río Breogán. El choque corresponde a la cuarta jornada de la Liga Endesa.

El Barça llega herido tras recibir una dura derrota en Euroliga ante el Zalgiris Kaunas (73-88), encuentro en el que el equipo de Peñarroya mostró grandes carencias tanto ofensivas como defensivas.

Esta caída reaviva las dudas sobre el inicio de temporada del Barça, marcado por la irregularidad y la falta de continuidad, sin conseguir encadenar dos victorias seguidas en las últimas semanas.

​

En Liga Endesa el conjunto azulgrana tampoco ha arrancado como se esperaba. Solo ha logrado una victoria en tres jornadas, lo que le sitúa en la mitad baja de la tabla con un balance de 1-2 y un diferencial negativo en puntos. Esta cita ante el Breogán se perfila como clave para recuperar sensaciones y sumar una victoria balsámica frente a su público.​

Por su parte, el Río Breogán llega tras un inicio igualmente complicado, con una sola victoria en su haber. El club lucense ha vivido semanas intensas: cambio de entrenador, bajas sensibles y la incorporación de jugadores clave como Dae Dae Grant.

Joan Peñarroya, enfadado durante el partido. EFE

Tras un verano agitado y pese a un mal inicio, los gallegos llegan al Palau con el reto de dar la sorpresa ante un Barça necesitado, sabiendo que competir en este escenario supone también medirse ante uno de los equipos más exigentes de la liga.​

El partido promete intensidad y tensión, con un Barça apurado en busca de respuestas y con Breogán intentando consolidar un proyecto renovado ante uno de los gigantes de la competición.

¿Cuándo es el partido de la Liga Endesa entre el Barça y el Breogán?

El duelo entre el equipo que dirige Peñarroya y el conjunto lucense se disputa este sábado 25 de octubre a partir de las 19:00, hora peninsular.

Joan Peñarroya da una charla a sus jugadores durante el Barça de basket-Joventut

¿Dónde se juega el partido de la Liga Endesa entre el Barça y el Breogán?

Este choque que enfrenta al Barça con el Breogán se disputa en el Palau Blaugrana, situado en la ciudad condal. El recinto tiene una capacidad para acoger a unas 7.500 personas en los partidos oficiales del Barça.

¿Dónde se podrá ver el partido de la Liga Endesa entre el Barça y el Breogán?

En España, el partido correspondiente a la jornada de la Liga Endesa entre el Barça de basket y el Breogán se podrá ver a través de la plataforma DAZN.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el encuentro.