Detenidos tres ultras como culpables de matar al conductor del autobús de un equipo italiano de baloncesto

El autobús donde murió el conductor que trasladaba a aficionados del Pistoia. EFE

Las autoridades italianas detuvieron en la noche del lunes a tres individuos vinculados con el grupo ultra del Sebastiani Rieti, sospechosos de haber participado en el ataque que provocó la muerte de Raffaele Marianella, segundo conductor de un autobús que transportaba a la afición del Pistoia Basket 2000.

El trágico suceso tuvo lugar el domingo por la noche, tras un partido disputado en Rieti (Lacio), que terminó con la victoria del equipo visitante.

Según información policial y medios italianos, los tres detenidos se encuentran actualmente en prisión preventiva, acusados de homicidio voluntario agravado.

🔵 Caccia ai responsabili dell'assalto al bus dei tifosi del #Pistoia #Basket, ieri sulla superstrada Rieti-Terni: morto il secondo autista, colpito da un mattone che ha infranto il vetro del mezzo. Durante il match, vinto dalla squadra ospite, c'erano stati momenti di tensione pic.twitter.com/uWCrpQdy5o — Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 20, 2025

Un cuarto sospechoso, considerado cómplice, permanece en libertad a la espera de nuevas pruebas. Las autoridades no descartan realizar nuevas detenciones en los próximos días, ya que la investigación se mantiene activa y en fase de recopilación de evidencias.

El suceso

Los hechos se desencadenaron cuando un grupo de seguidores radicales de Sebastiani Rieti tendió una emboscada al autobús del Pistoia a la altura de la entrada a la autopista Rieti-Terni. Los agresores aguardaban ocultos hasta el paso del vehículo y comenzaron a lanzar piedras y ladrillos a gran velocidad.

Uno de los proyectiles atravesó el parabrisas y golpeó directamente a Marianella, de 65 años, que en ese momento no estaba al volante, sino en el asiento contiguo al conductor. El impacto resultó fatal: el ladrillo alcanzó la arteria carótida, causándole la muerte prácticamente en el acto.

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar, pero los sanitarios no pudieron hacer nada para salvarle la vida. Este martes está prevista la realización de la autopsia, mientras los investigadores trabajan en la reconstrucción del ataque y en la identificación total de los autores materiales.

Para ello, los equipos de investigación están analizando el ADN encontrado en el ladrillo que provocó la muerte, revisando las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores de la autopista y utilizando la triangulación de señales de teléfonos móviles para situar a los sospechosos en el lugar de los hechos.

También se han incautado los teléfonos de los tres detenidos, que podrían contener mensajes, fotografías o datos de geolocalización capaces de precisar su papel en el crimen.

La policía italiana ha calificado el suceso como un episodio de violencia extrema ligada al fanatismo deportivo, un fenómeno que el país intenta erradicar desde hace años.

Tanto la Federación Italiana de Baloncesto como los clubes implicados emitieron comunicados de condena y expresaron sus condolencias a la familia de Marianella. Desde Rieti, algunas voces locales han reclamado una respuesta firme y ejemplarizante contra los responsables, a fin de evitar que este tipo de actos se repitan en el ámbito deportivo.

La conmoción en ambas ciudades es profunda. En Pistoia, los compañeros de la víctima han declarado estar devastados, mientras que en Rieti las autoridades locales han pedido colaboración ciudadana para esclarecer los hechos y aislar a los elementos violentos que, una vez más, manchan la imagen del deporte italiano con un episodio de odio y brutalidad.