Real Madrid - San Pablo Burgos, Liga Endesa: horario y dónde ver por TV y online el partido de baloncesto

El Real Madrid se mide al San Pablo Burgos en la jornada 3 de la Liga Endesa. El duelo se juega este domingo 19 de octubre a las 12:30 del mediodía en el Movistar Arena de Madrid.

El Real Madrid afronta este partido tras una dura derrota en Euroliga contra el Estrella Roja en Belgrado (90-75), una caída que ha evidenciado los altibajos del equipo dirigido por Sergio Scariolo en este arranque de temporada.

Aunque los blancos mantienen su fortaleza como locales, la situación es muy distinta cuando juegan lejos del Movistar Arena: esta temporada no conocen aún la victoria fuera de casa. Por lo tanto, ahora el conjunto de Scariolo regresa a donde se siente más a gusto para jugar de nuevo con el apoyo de su público.​

El San Pablo Burgos también llega con un balance 1-1. En la primera jornada logró una prometedora victoria (97-79), pero en su último encuentro cayó a domicilio frente a Bilbao Basket (95-85).

El equipo burgalés está mostrando ambición y potencial ofensivo (promedian más de 91 puntos por partido), liderados por Gonzalo Corbalán, aunque necesitan mejorar en defensa y regularidad cuando juegan fuera de casa.​

El Real Madrid tratará de evitar a toda costa un nuevo tropiezo para no comenzar a generar cierto 'run run' en torno al regreso de Sergio Scariolo al banquillo madridista.

¿Cuándo es el partido de la Liga Endesa entre el Real Madrid y el San Pablo Burgos?

El duelo entre el equipo que dirige Scariolo y el conjunto burgalés se disputa este domingo 19 de octubre a partir de las 12:30, hora peninsular.

¿Dónde se juega el partido de la Liga Endesa entre el Real Madrid y el San Pablo Burgos?

Este choque que enfrenta al Real Madrid con el San Pablo Burgos se disputa en el Movistar Arena, situado en la capital española. El recinto multiusos tiene una capacidad para acoger a unas 13.000 personas para los partidos de baloncesto.

¿Dónde se podrá ver el partido de la Liga Endesa entre el Real Madrid y el San Pablo Burgos?

En España, el partido correspondiente a la jornada 3 de la Liga Endesa entre el Real Madrid y el San Pablo Burgos se podrá ver a través de la plataforma DAZN. Este canal se ha hecho con los derechos hasta el año 2030.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el encuentro.