Estrella Roja - Real Madrid: horario y dónde ver por TV y online el partido de baloncesto

El Real Madrid visita al Estrella Roja de Belgrado este viernes 17 de octubre en el partido correspondiente a la quinta jornada de la Euroliga. El choque se disputará en el Stark Arena a partir de las 19:00 horas.

Este encuentro marca el segundo capítulo del doble compromiso del conjunto blanco contra rivales serios. Este pasado miércoles se impuso al Partizán en el Movistar Arena en una gran actuación, y ahora le toca visitar Serbia para jugar contra el Estrella Roja.​

El equipo dirigido por Sergio Scariolo llega a Belgrado con un balance de 3-1 en la Euroliga y ostenta la mejor defensa del campeonato, con apenas 74,3 puntos permitidos de media.

Sin embargo, el técnico italiano sigue afinando los mecanismos de un equipo en plena construcción. La victoria ante el Partizán el pasado martes evidenció las luces y sombras del Madrid, ya que tras dominar durante 30 minutos con una ventaja de 19 puntos, el equipo sufrió en el último cuarto para cerrar la victoria.

Scariolo reconoció que "las desconexiones que hemos tenido son muy normales" para estas alturas de la temporada, pero admitió la necesidad de "manejarlas mejor" y "limitar los daños".​

Alberto Abalde continúa siendo duda tras perderse los últimos compromisos por una lesión muscular sufrida en verano. Por el contrario, Gabriele Procida regresó a la convocatoria el pasado fin de semana, mientras que Theo Maledon hizo un brillante debut en Euroliga.

El objetivo del Madrid en Belgrado será claro, conseguir su primera victoria fuera de casa en esta Euroliga 2025-26 y mantener la progresión en el juego colectivo.

El Estrella Roja, por su parte, atraviesa un momento de transición después de un inicio dudoso de temporada. El club serbio despidió al técnico Ioannis Sfairopoulos y contrató a Sasa Obradovic, quien regresa al banquillo rojiblanco después de dirigir al equipo en la temporada 2020-21.

¿Cuándo es el partido de la Euroliga entre el Estrella Roja y el Real Madrid?

El duelo entre el Estrella Roja y el equipo de Scariolo se disputa este viernes 17 de octubre a las 19:00 horas. En México serán las 11:00 horas, mientras que en Argentina serán las 14:00 horas cuando arranque el partido.

¿Dónde se juega el partido de la Euroliga entre el Estrella Roja y el Real Madrid?

Este encuentro que corresponde a la quinta jornada de la máxima competición continental y que enfrenta al Estrella Roja con el Real Madrid se juega en el Stark Arena. El pabellón tiene capacidad para albergar a más de 19.000 espectadores.

¿Dónde se podrá ver el partido de la Euroliga entre el Estrella Roja y el Real Madrid?

En España, este encuentro de la quinta jornada de la Euroliga se va a poder ver en directo a través del canal Movistar Plus+.

Además, se podrá seguir el minuto a minuto de este encuentro de la máxima competición continental gracias a la retransmisión que realizará EL ESPAÑOL.