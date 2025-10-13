Maccabi - Barça de basket, Euroliga: horario y dónde ver por TV el partido de baloncesto

El conjunto dirigido por Joan Peñarroya quiere reencontrarse con la victoria tras el último tropiezo en la Liga Endesa y terminar la irregularidad de resultados.

Sin apenas tiempo para digerir la derrota del domingo ante el Hiopos Lleida (86-91) en la Liga Endesa, el Barça afronta una exigente semana con tres compromisos lejos de casa. El primero será este martes en el Aleksandar Nikolic Hall de Belgrado, donde se medirá al Maccabi Tel Aviv, que esta temporada disputa sus partidos como local en Serbia.

El conjunto dirigido por Joan Peñarroya ha iniciado el curso con la misma irregularidad que lo acompañó la temporada pasada. Ha conseguido victorias de prestigio frente a Panathinaikos (96-103) y Valencia Basket (93-81) en Euroliga, pero también ha sumado derrotas ante el Hapoel Tel Aviv (103-87) en Europa, y contra Valencia y Lleida en la competición doméstica.

La principal asignatura pendiente del Barça sigue siendo la defensa. Ha encajado más de 90 puntos en todos los encuentros disputados hasta ahora y es el equipo que más puntos permite en la Euroliga (100,3 de media), aunque también lidera la tabla en anotación (99,3).

Entre las notas positivas destaca el rendimiento del alero Will Clyburn, máximo anotador (21,7 puntos) y jugador más valorado (26 de media) de la competición. A su buen momento se suman las actuaciones de Kevin Punter (17,7 puntos), Tornike Shengelia (12,3) y Tomas Satoransky (6,3 puntos, 4,7 rebotes y 5,3 asistencias).

Sin embargo, Peñarroya necesita una mayor aportación desde el banquillo para mantener la intensidad cuando los titulares descansan, algo crucial en una plantilla corta y con un calendario muy exigente.

¿Dónde se juega el Maccabi - Barça de basket de la Euroliga?

Este partido que corresponde a la cuarta jornada de la Euroliga y que mide al equipo israelí y al catalán se disputará en el Aleksandar Nikolic Hall de Belgrado, ubicado en Serbia. El recinto tiene una capacidad para albergar unos 8.000 espectadores.

¿Cuándo y a qué hora se juega el Maccabi - Barça de basket de la Euroliga?

Este encuentro de la cuarta jornada de la Euroliga que enfrenta al Maccabi Tel Aviv con el Barça de basket se disputa este martes 14 de octubre a las 19:00 horas peninsular. Serán las 13:00 en México, y las 15:00 horas en Argentina.

¿Dónde se puede ver por televisión el Maccabi - Barça de basket de la Euroliga?

En España, este encuentro de la cuarta jornada de la Euroliga entre el Maccabi Tel Aviv y el Barça de basket se va a poder ver en el canal Movistar Plus+ (7) y Movistar Deportes (63).