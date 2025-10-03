La versión más eficaz del Barça se impone en Atenas para lograr la primera victoria en la Euroliga ante Panathinaikos

El conjunto dirigido por Joan Peñarroya se mostró letal desde el perímetro en la segunda parte y decantó a su favor un partido de lo más igualado (96-103).

El Barça ha conseguido su primera victoria de la temporada en la Euroliga tras silenciar Atenas con un recital desde el perímetro en la segunda parte. En un partido muy táctico, los de Peñarroya se hicieron fuertes con los lanzamientos a canasta donde destacó la figura de Juancho Hernangómez [Narración y estadísticas del partido].

Los 18.500 asistentes que coparon el Telekom Center, sede de la próxima Final a Cuatro de la Euroliga, fueron testigos del potencial que atesora el equipo entrenado por Joan Peñarroya, que corrigió los errores defensivos de la decepcionante primera jornada ante el Hapoel Tel Aviv (103-87) y mantuvo la intensidad durante todo el encuentro.

Pese a los arreones del Panathinaikos, el equipo catalán no perdió la calma en ningún momento y se ciñó a su plan, con una actuación coral en la que cinco jugadores anotaron más de diez puntos, siendo Will Clyburn el máximo anotador (23) y Nico Laprovittola el timón en los momentos más calientes (15 y 9 asistencias).

Un triunfo colectivo que frustró la resistencia de Kostas Sloukas (18 puntos y 11 asistencias) y Juancho Hernangómez, con 27 puntos batió su récord personal de anotación en la Euroliga, en una noche de poco brillo de Kendrick Nunn (10, 4/10 en tiros) y TJ Shorts (4).

El equilibrio azulgrana

Un desenlace que se intuyó pronto, pues el Barça empezó como un tiro, hiperactivo en defensa y letal en el tiro (4 de 4), con cinco puntos de Willy y dos triples de Shengelia y Clyburn que forzaron a Ataman a parar el duelo (0-11, min.3) y cambiar a cuatro jugadores.

Solo aguantó Nunn, que desbloqueó el casillero heleno después de tres minutos y medio, y espoleó la reacción local: un parcial de 13-0, con canastas sencillas al contraataque y en tiros liberados (13-11, min.7) que servía en bandeja Sloukas (4 asistencias).

Four EuroLeague titles and many years of basketball later… @kos_slou wants it more than ever! 😤#EveryGameMatters pic.twitter.com/KJngMrQK2s — EuroLeague (@EuroLeague) October 3, 2025

Negado en el tiro (6 fallos seguidos) y sin ideas en estático, el Barça necesitaba un acicate y Peñarroya movió banquillo con acierto. Laprovittola ordenó el ataque, Vesely selló la pintura y la energía de Parra, Cale y Norris (10 puntos entre estos dos últimos) devolvió la iniciativa al conjunto catalán (17-26, min.10), tenaz en la rebote ofensivo.

Los azulgranas mantuvieron el listón en el segundo cuarto, activos atrás y fluidos en el pase para encontrar a Shengelia en la pintura (10 puntos al descanso), las penetraciones de Clyburn (9) y los tiros lejanos (7/17 en triples) de Laprovittola y Punter (35-41, min.16).

Lastrado por la ausencia de Nunn, reservado con tres faltas desde el minuto 15, el Panathinaikos sobrevivió por debajo de los diez puntos de desventaja (45-51, descanso) gracias a los tiros libres y la irrupción ofensiva de Juancho Hernangómez, máximo anotador de la primera mitad con 13 puntos.

El intermedio no alteró el guion. El equipo más agresivo sobre la pista era el Barça, que forzaba al equipo griego a repetir tiros incómodos y en ataque conectaba en la pintura con Shengelia y Willy -más acertado que de costumbre en el tiro libre-, y golpeaba desde el perímetro con Clyburn y Laprovittola (54-66, min.25).

El acierto en el triple

La reaparición de Nunn apenas inquietó a los azulgranas, que no se alteraron tampoco ante las arengas de Sloukas, que trataba de alterar la inercia del duelo a base de garra y talento. Una vez más, pagó el equipo de Peñarroya su dureza con muchos puntos desde el tiro libre, pero aguantó todo el cuarto por delante en el marcador (69-75) pese a las canastas de Juancho Hernangómez.

Un triple de Clyburn y otros dos de Punter descorcharon el asalto final (69-84, min.32), pero el Panathinaikos jamás tiró la toalla, liderado la intensidad de Grant -eliminado con cinco faltas, min.36 y Juancho (80-88, min.36), pero el Barça mantuvo la calma y amarró la victoria con triples de Laprovittola y Clyburn (96-103).

Ficha técnica del partido:

Panathinaikos (17+28+24+27): Nunn (10), Grant (10), Rogkavopoulos (-), Mitoglou (11), Holmes (3) -equipo inicial-, Juancho Hernangómez (27), Sloukas (18), Osman (7), Yurtseven (6), Shorts (4) y Kalaitzakis (-).

Barça (26+25+24+28): Satoransky (-), Punter (13), Clyburn (23), Shengelia (17), Willy Hernangómez (13) -equipo inicial-, Laprovittola (15), Vesely (7), Cale (5), Norris (5), Parra (2) y Brizuela (3).

Árbitros: Robert Lottermoser (ALE), Milivoje Jovcic (SER) y Saso Petek (ESL). Señalaron falta antideportiva al local Yurtseven (min.10) y una falta técnica al local Nunn (min.15). Eliminaron con cinco faltas al local Grant (min.36).

Incidencias: partido de la segunda jornada de la Euroliga disputado en el Telekom Center de Atenas (Grecia) ante unas 18.500 personas.