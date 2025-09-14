Alemania se proclama nueva campeona de Europa 32 años después tras imponerse en la final a Turquía

El combinado dirigido por el español Álex Mumbrú pone el broche de oro a una generación que venía de ganar el Mundial en 2023. Ante la selección otomana sufrieron para besar la gloria (88-83).

La selección de Alemania conquistó este domingo, 32 años después del logrado como anfitrión en 1993, su segundo Eurobasket tras derrotar por 83-88, en la final disputada en Riga (Letonia) a la selección de Turquía, que llegó con seis puntos de ventaja al descanso pero no pudo levantar el que hubiera sido su primer título continental.

En la tercera final de su historia tras las de 1993 y 2005, el equipo germano que entrena el español Álex Mumbrú sufrió para frenar las acometidas de un rival que también llegaba invicto a la cita y que afrontó los últimos diez minutos con un punto de ventaja.

Son embargo, Turquía no pudo frenar a la vigente campeona del mundo en la que destacaron los 20 puntos de Isaac Bonga, los 18 de Franz Wagner y los 16 de Dennnis Schroder, que repartió 12 asistencias.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.