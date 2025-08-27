Todos contra la Serbia de Jokic: comienza el EuroBasket con España como tapada y Dončić y Giannis buscando la gloria
La Selección, que siempre ha pisado las semifinales desde 1999, parte como la 10ª en el PowerRanking de favoritos al torneo continental elaborado por la FIBA.
La Selección masculina de baloncesto de España defiende a partir de este miércoles su condición de campeona del Eurobasket 2025 sin las grandes estrellas del pasado y lejos de las hipotéticas favoritas, en un escenario que recuerda al que precedió al inesperado oro en Berlín 2022.
Después de cinco derrotas en los seis amistosos de preparación y una plaga de lesiones en las últimas semanas, España ha de afrontar con cautela y humildad el que será el último torneo bajo la del entrenador más exitoso de su historia, Sergio Scariolo.
Muy por debajo de la Serbia de Nikola Jokic, favorita en todas las quinielas, o de selecciones como Alemania, Francia, Grecia, Eslovenia o Lituania, La Familia ha de aferrarse al juego coral, la entrega y la química de grupo que permitieron conquistar el EuroBasket 2022 contra todo pronóstico.
El Power Ranking de la FIBA revelado este martes pone a España como décima en la escalera de aspirantes al título, a pesar de que siempre ha llegado a semifinales o más desde 1999.
El pronóstico va en sintonía con la encuesta realizada entre los aficionados y que reflejaba que solo el 1,5% ven a España repitiendo título o que uno de cada cuatro teme que será "la mayor decepción" del torneo.
En cabeza, la Serbia de Svetislav Pešić llega acompañada de un grupo repleto de jugadorazos liderados nada menos que por un triple MVP de la NBA como Nikola Jokic.
El serbio será el gran reclamo del torneo, con permiso de otras superestrellas que pugnarán por el trofeo a mejor jugador del EuroBasket, como el griego Giannis Antetokounmpo o el esloveno Luka Doncic.
El ranking de la FIBA prioriza claramente el colectivo y el desempeño reciente de las selecciones. Por ello, Grecia parte como 4ª y Eslovenia es 11ª a pesar de contar con dos de los mejores jugadores del mundo en sus filas.
Serbia, gran favorita
Serbia lidera todas las apuestas como máxima favorita al título continental, con un 73,1% de los votos de los medios especializados.
Su favoritismo se fundamenta en la figura del para muchos mejor jugador del mundo, Nikola Jokic, unida a otros NBA como Bogdan Bogdanovic, Nikola Jovic y Tristan Vukcevic, además de referentes del basket europeo como Vasilije Micic o Nikola Milutinov.
Sin un oro europeo desde 2011 y tras el bronce olímpico en París 2024 o la plata mundial de 2023, Serbia siente que es su oportunidad.
Con un récord inmaculado de 7 victorias y 0 derrotas en la fase preparatoria, con victorias ante Alemania, Grecia o Eslovenia, las expectativas son máximas.
|Sede (Año)
|Campeón
|Subcampeón
|Resultado de España
|Múnich (1993)
|Alemania
|Rusia
|Bronce (3º)
|Atenas (1995)
|Yugoslavia
|Lituania
|No participó
|Barcelona (1997)
|Yugoslavia
|Italia
|Cuartos de final
|París (1999)
|Italia
|España
|Subcampeón (2º)
|Ankara (2001)
|Yugoslavia
|Turquía
|Bronce (3º)
|Estocolmo (2003)
|Lituania
|España
|Subcampeón (2º)
|Belgrado (2005)
|Grecia
|Alemania
|Cuartos de final
|Madrid (2007)
|Rusia
|España
|Subcampeón (2º)
|Katowice (2009)
|España
|Serbia
|Campeón (1º)
|Kaunas (2011)
|España
|Francia
|Campeón (1º)
|Ljubljana (2013)
|Francia
|Lituania
|Bronce (3º)
|Lille (2015)
|España
|Lituania
|Campeón (1º)
|Estambul (2017)
|Eslovenia
|Serbia
|Bronce (3º)
|Berlín (2022)
|España
|Francia
|Campeón (1º)
La segunda en discordia no puede ser otra que la campeona del mundo: Alemania. Hay que ver si el ingreso hospitalario de su seleccionador, Álex Mumbrú, va para largo, pero la FIBA no duda en ver a los alemanes como alternativa gracias a un equipo balanceado y liderado por varios NBA como Franz Wagner, Dennis Schröder o Daniel Theis.
La doble victoria ante España en el preparatorio refuerza su candidatura y añadir el cetro continental a su condición de campeona mundial sería un golpe de autoridad.
Tampoco se puede descartar a Grecia y Eslovenia, sobre todo por el hecho de contar con el factor Giannis Antetokounmpo y Luka Doncic. Y en un último grupo de aspirantes, destacan Lituania, Turquía, Italia o Finlandia.
Grecia lleva sin medalla europea desde 2009 y cuenta con uno de los cinco mejores jugadores de la NBA en el prime de su carrera, pero las derrotas ante Serbia y Francia en el último mes reducen las expectativas. Antetokounmpo es un seguro, pero el reparto de secundarios no ofrece mucho más allá de Tyler Dorsey o Kostas Sloukas.
El caso de Eslovenia es más preocupante. Parte como 11ª favorita al título para la FIBA y firma un récord de 1 victoria y 5 derrotas en los amistosos de preparación. Luka Doncic ha vuelto en plena forma y tirará del carro, pero el combinado está muy por debajo del que conquistó Europa en 2017.
Francia es otra selección que llega como tapada. Aunque los galos llegan sin sus mejores jugadores, acabaron invictos el clasificatorio, no han perdido en todo el verano y vienen de ganar holgadamente a Grecia.
Las bajas de Victor Wembanyama, Mathias Lessort, Rudy Gobert, Evan Fournier, Vincent Poirier o Matthew Strazel serían letales para cualquier equipo, pero Francia viene tiempo mostrando mucha fuerza como colectivo y Guerschon Yabusele, Alexandre Sarr o Isaia Cordinier son jugadores de nivel.
España, a repetir fórmula
España siempre ha pisado al menos las semifinales de un EuroBasket desde 1999, con cuatro oros, tres platas y tres bronces. Gracias a su buen hacer en las primeras décadas del Siglo XXI, España ha irrumpido con fuerza como uno de los grandes del baloncesto continental..
Históricamente, solo le superan las grandes potencias del torneo: la Unión Soviética (14 oros) y Yugoslavia (6). Tal fue su dominio que se considera que el EuroBasket "moderno" nació a partir de 1993, cuando los dos Estados, ya desintegrados, dieron paso a una serie de países más pequeños que reconfiguraron la jerarquía del basket europeo.
Lesiones y juventud
España llega tras un balance de cinco derrotas y una victoria en el preparatorio, aunque algunas derrotas demostraron una competitividad que invita al optimismo, como el 106-105 ante Alemania.
Los de Scariolo también afrontan el torneo castigados por las bajas de Juan Núñez, Lorenzo Brown, Alberto Díaz, Alberto Abalde o Ndiaye, algo que ha obligado a apostar por la juventud.
Tras la retirada de estandartes como Sergio Llull o Rudy Fernández en los últimos años, el relevo generacional se explica con datos como que tan solo Darío Brizuela (30) y Willy Hernangómez (31) superan la treintena.
La mayoría de los jugadores están por debajo de las 50 internacionalidades y los mandos del equipo estarán en manos de dos bases novatos de 19 años: Mario Saint-Supéry y Sergio de Larrea.
Los 12 de Scariolo.
Bases: Mario Saint-Supéry (19) y Sergio de Larrea (19).
Escoltas: Darío Brizuela (30) y Josep Puerto (26).
Aleros: Joel Parra (49), Santi Yusta (20), Xabi López-Arostegui (28).
Ala-Pívots: Jaime Pradilla (24), Juancho Hernangómez (29), Santi Aldama (24).
Pívots: Willy Hernangómez (31) y Yakuba Sima (28).
El gran referente del equipo, Santi Aldama, también ha arrastrado problemas físicos, pero tras su temporada de explosión en Memphis Griezzlies, está ante su oportunidad para erigirse como el nuevo estandarte del baloncesto nacional.
Además, despedir con un último éxito al entrenador más laureado de la historia del baloncesto español aportará un extra de motivación a los jugadores, que desde hace tiempo conocen que el futuro de Scariolo pasa por una nueva aventura al frente del Real Madrid. La Familia ya conoce la fórmula, basta con abrir el álbum de fotos de Berlín 2022.