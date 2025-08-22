Scariolo, obligado a acelerar el relevo generacional: España se lleva al Eurobasket a su equipo más joven en casi 20 años

Los jugadores de la Selección dialogan tras el partido ante Alemania. EFE

Un partido le queda a España en su preparación para el Eurobasket. En Colonia se volverá a enfrentar a la selección alemana y, a pesar de los rumores de que la expedición la formasen más de doce jugadores, Scariolo ha decidido no esperar más y ha dado a conocer la convocatoria definitiva de quienes estarán el próximo jueves en Limasol.

De Larrea, Saint-Supéry, Puerto, Brizuela, Yusta, López Arostegui, Parra, Aldama, Juancho, Willy, Pradilla y Sima son los elegidos para la cita.

La importante baja de Alberto Díaz, que a sus 31 años iba a ser el más veterano de la plantilla, deja la media de edad del equipo en la cifra más baja desde que España se proclamara campeona del mundo por primera vez en 2006.

🚨 OFICIAL | Estos son 𝐋𝐎𝐒 𝟏𝟐 de #LaFamilia para defender la corona en el @EuroBasket.#SomosEquipo pic.twitter.com/UYYDtbu6Ky — Baloncesto España (@BaloncestoESP) August 21, 2025

El equipo con el que Scariolo afronta este torneo presenta una media de edad de 26 años, ligeramente superior a los 25,2 del equipo que se proclamó campeona en Saitama. La necesidad ha acelerado el relevo generacional que la Federación venía impulsando desde hace tiempo.

La irrupción de jóvenes como Sergio De Larrea y Mario Saint-Supéry, que con solo 19 años asumen la dirección del juego, ha hecho que la media baje 3,1 años respecto a la de los Juegos del pasado verano.

Una nueva era

De los 12 convocados, cinco disputarán por primera vez un gran campeonato: los mencionados bases, Josep Puerto, Santi Yusta y Yankuba Sima.

La falta de experiencia se refleja también en las internacionalidades: entre todos suman 475, una cifra en la que Rudy Fernández aportaba 266 antes de despedirse. De hecho, solo el capitán Willy Hernangómez supera los cien partidos con la Selección, y lo hace por poco, con 108.

Santi Aldama, Álvaro Cárdenas y Willy Hernangómez. EFE

La Selección se presenta con muchas caras nuevas, varios jugadores curtidos en las Ventanas FIBA y con el Valencia Basket como principal columna vertebral, aportando cinco internacionales.

Arranca así una nueva etapa sin Sergio Llull, homenajeado este jueves y último representante de aquel histórico oro en el Eurobasket 2009, el primero de España bajo la dirección de Sergio Scariolo.

Lo que no cambia es el espíritu competitivo, ese carácter que impide bajar los brazos. Ya lo ha dejado claro en los recientes amistosos ante Francia y Alemania, dos de los grandes favoritos al podio continental.

España ha caído dos veces frente a los franceses y cedió en la prórroga contra Alemania, actual campeona del mundo. Aun así, las derrotas han dejado un poso positivo: el equipo muestra una clara evolución, especialmente en defensa, y ahora buscará confirmar esas buenas sensaciones en su último test, de nuevo frente a Alemania.

Un ensayo general antes del Eurobasket para esta renovada España, que no pierde el gen competitivo que le ha caracterizado siempre.