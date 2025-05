Sergio Llull anuncia su retirada de la Selección tras 173 partidos: se cierra la gran etapa en la historia del baloncesto español

La etapa de Sergio Llull al frente de la selección española de baloncesto ha llegado a su fin. El menorquín ha anunciado su retirada del combinado nacional en el Museo de la Federación Española de Baloncesto junto a la presidenta Elisa Aguilar.

El base español se retira como el 15º jugador con más internacionalidades: 173 partidos a sus espaldas y siete medallas (tres oros europeos (2009, 2011 y 2015) y uno mundial (2019); la plata olímpica de Londres 2012; y los bronces de Río 2016 y del Eurobasket 2013).

A sus 37 años, Sergio Llull no volverá a enfundarse la camiseta de la Selección y con él termina una era, puesto que era el único jugador de los que ganaron el primer Eurobasket para España que continuaba en activo.

"Estoy un poco nervioso. Preferiría tener el balón en la mano con seis segundos por jugar y uno abajo. Cierro mi etapa como jugador de la selección. Ha sido un honor y un privilegio, un viaje increíble en el que he intentado dejarme el alma. También me he dejado alguna parte de mi cuerpo".

Llull anunció su retirada rodeado de su mujer, sus tres hijas y sus amigos y compañeros en la Selección y en el Real Madrid. Juan Carlos Navarro, Willy Hernangómez, Víctor Claver, Javi Beirán, Álex Mumbrú, Joel Parra, Hugo González, Sergio Rodríguez, Alberto Abalde y Rudy Fernández no fallaron a la cita.

El fin de una era

El menorquín debutó el 14 de agosto de 2009 en un amistoso ante Cuba y sólo 37 días después conseguía la primera de las siete medallas que se colgaría en el cuello durante su carrera con la Selección.

Con la despedida de Llull se cierra una era que elevó a España desde la segunda fila del panorama internacional, del eterno aspirante a convertirse en una gran potencia europea... y mundial. La selección española llegó a convertirse en un rival que no temió plantarle cara a Estados Unidos.

Llull era el último superviviente de Polonia 2009, donde España se colgó su primer oro continental y donde el madridista se estrenó de manera oficial como internacional.

Sergio Llull, en el España - Lituania de preparación del Mundial de China. Foto: FEB

El 10 de agosto de 2017 se produjo el peor momento de su carrera. En un amistoso ante Bélgica en Tenerife se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Un desenlace fatal que acabó por crear 'La Familia'.

Y es que unos días después, Scariolo dio libre a los internacionales y toda la selección fue a casa del base para visitar al compañero caído. Al agradecer el apoyo, el base escribió el término 'La Familia' en las redes sociales. Con su retirada, España se queda sin el último emblema de una era gloriosa.