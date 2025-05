Real Madrid - Olympiacos, Euroliga: horario y dónde ver por TV el partido de baloncesto

Sigue siendo una misión complicada, pero el Real Madrid se mantiene con vida en la Euroliga. El martes salvó su primer matchball ante Olympiacos y este jueves 1 de mayo vuelve a tener otra bola de partido en el Movistar Arena para forzar el quinto y definitivo.

Los de Chus Mateo tienen las cosas claras. El último fue una demostración de cómo jugar al equipo más poderoso de Europa y deberán calcar o incluso mejorar su rendimiento para igualar la eliminatoria y jugarse el todo o nada en El Pireo.

Olympiacos todavía tiene margen y quizá ofrezca un punto más de agresividad y baloncesto en el segundo duelo en el pabellón madridista. Saben que una derrota les puede complicar sobremanera y no querrán sorpresas ante un equipo en el que, sobre el papel, eran muy favoritos.

Los griegos esperan contar con Fournier, quien se perdió el último encuentro fruto de unos problemas en el tobillo. Sin embargo, Bartzokas no pudo confirmarlo al 100%: "Creo que jugará, pero no estoy seguro porque pensaba lo mismo del partido anterior y no pasó", dijo en la previa del partido.

"Es importante porque es uno de nuestros mejores anotadores y una personalidad clave en el equipo. Pero creemos que con la forma en la que jugamos, todos los jugadores son importantes. El equipo es más importante que cualquier individualidad y necesitamos jugar como equipo, tengamos o no ausencias", añadió.

¿Cuándo se juega el partido de la Euroliga entre el Real Madrid y el Olympiacos?

El cuarto partido de la eliminatoria de los cuartos de final de los playoffs de la Euroliga entre los de Chus Mateo y el equipo griego se disputará este jueves 1 de mayo a partir de las 21:00 hora peninsular. En México serán las 13:00 horas y en Argentina las 16:00.

¿Dónde se juega el partido de la Euroliga entre el Real Madrid y el Olympiacos?

El duelo entre los españoles y el conjunto heleno se disputa en el Movistar Arena, feudo del Real Madrid. Los blancos necesitarán de su gente para intentar equilibrar la eliminatoria.

¿Dónde se podrá ver el partido de la Euroliga entre el Real Madrid y el Olympiacos?

En España, el duelo que mide al cuadro madridista y al líder de la temporada regular se podrá seguir a través de Movistar+. Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra.