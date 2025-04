La desesperación de Tavares tras el partido ante Olympiacos: "En los encuentros importantes me pitan dos faltas muy rápido"

El Real Madrid sufrió en El Pireo la primera derrota de los playoffs ante Olympiacos en un inicio de partido que acabaría condenando a los de Chus Mateo. Ante el mejor equipo de la fase regular el conjunto blanco debía rozar la perfección, aunque nada más lejos de la realidad. Las estrellas no aparecieron y a pesar de la mejoría en la segunda parte, el Madrid no pudo evitar la derrota.

A pesar de la confianza ciega en darle la vuelta a la eliminatoria, existe cierta preocupación entre los jugadores por el arbitraje que están sufriendo en los partidos más relevantes. El último en alzar la voz ha sido Edy Tavares. El caboverdiano es uno de los jugadores más determinantes de Europa, pero sufre en partidos como el del miércoles por las decisiones arbitrales.

"En todos los partidos importantes siempre me pitan dos faltas muy rápido en el primer cuarto. No sé qué está pasando. Con dos faltas rápidas es difícil ser agresivo porque hay riesgo de hacer la tercera y la cuarta. Hago todo lo que puedo para no meterme en problemas de faltas tan rápido, pero parece imposible", confesó en declaraciones a Eurohoops.

La presencia del pívot es indiscutible para el Real Madrid. Aunque el equipo no empezó bien el partido con él formando parte del quinteto inicial, las actuaciones de sus compañeros empeoraron cuando se marchó al banquillo a los cinco minutos tras dos faltas personales.

Tavares acabó con siete puntos, dos rebotes, cuatro pérdidas, un tapón, tres faltas recibidas y 0 de valoración, su peor registro de la temporada habiendo jugado al menos 20 minutos. El de Cabo Verde venía acostumbrando una media de 16,7 puntos; 7,1 rebotes y 0,9 tapones para 21,3 de valoración o su inclusión en el segundo mejor quinteto de la competición.

Sin Tavares en pista, Olympiacos encontró vía libre hacia el aro aprovechando que Bruno Fernando no tiene sus mismas habilidades defensivas y además acababa de recuperarse de una lesión. La temprana marcha al banquillo del coloso fue una de las claves en la escapada de los griegos, quienes se escaparon con un 25-8 que puso muy cuesta arriba el partido para el Real Madrid.

“Intentamos jugar en igualdad de condiciones y creo que ni nos dieron la oportunidad de que algunas faltas fueran a nuestro favor. Pero es normal, el Olympiacos juega en casa y eso supone mucha presión. Para nosotros, para los árbitros…”, añadió el de Cabo Verde.

Sin excusas tras la derrota

Tavares tampoco quiso poner el arbitraje como excusa para la derrota: "Da lo mismo. Fueron mejores que nosotros. El mal inicio nos costó el partido, ese es el resumen. No estábamos preparados, no teníamos la disciplina que hay que tener para jugar contra el Olympiacos".

Para el segundo partido, el pívot recomienda "ajustar y estar listos desde el salto inicial. Sabemos que podemos ser mucho mejores en defensa, como parar a cualquiera. Pero, por alguna razón, en este partido no estábamos preparados. En el segundo intentaremos que sea al contrario y dar el máximo. Esa es la clave. Si no defendemos mejor, no ganaremos. El Olympiacos acabó primero por algo”, concluyó.