Real Madrid - Barça de basket, Euroliga: a qué hora empieza, qué hay en juego y dónde ver El Clásico de baloncesto

Un Clásico de baloncesto siempre centra todas las miradas, y su repercusión se multiplica aún más cuando se trata de un enfrentamiento en la Euroliga. Real Madrid y Barcelona se ven las caras en la tarde de este jueves (20:45 horas, Movistar Arena) en un duelo al que ninguno de los dos llega en plenitud de condiciones.

El Real Madrid necesita pasar página rápidamente y olvidarse de la derrota ante Unicaja en la final de la Copa del Rey. Además, en la Euroliga encadenan tres derrotas consecutivas, lo que ha provocado que el equipo esté fuera del play-in. A pesar de no ser una final, el partido ante el Barça es de vital importancia.

Los de Chus Mateo parecen haberle tomado la medida a un Barça que ni mucho menos atraviesa su mejor estado de forma, aunque los de Joan Peñarroya están mejor clasificados en la Euroliga. Esta temporada se han enfrentado en tres ocasiones y la victoria siempre se ha decantado para el equipo madridista.

El partido puede marcar un antes y un después en el devenir de la temporada para los dos equipos. Si bien el Real Madrid se ha mostrado más regular que su máximo rival, el margen de error de los blancos en la Euroliga empieza a ser cada vez más pequeño.

El Barça puede meterse de nuevo entre los ocho primeros si consiguen llevarse la victoria en el Movistar Arena. Sin embargo, el resultado de los últimos enfrentamientos no invitan al optimismo. Los blancos han ganado nueve de los últimos once partidos contra el eterno rival. Además, visitar el Movistar Arena está resultando un dolor de muelas para los azulgranas, no ganan desde el 20 de junio de 2023.

¿Cuándo es el partido de Euroliga entre el Real Madrid y el Barça?

El choque correspondiente a la vigesimosexta jornada de la Euroliga entre el conjunto blanco y el equipo culé se disputa este jueves 27 de febrero a partir de las 20:45 hora peninsular. En México serán las 13:45 mientras que en Argentina las 16:45.

¿Dónde es el partido de Euroliga entre el Real Madrid y el Barça?

El partido de Euroliga entre el conjunto dirigido por Chus Mateo y los de Joan Peñarrota se disputará en el Movistar Arena. Un pabellón con capacidad para cerca de 15.000 espectadores.

¿Dónde se podrá ver el partido de Euroliga entre el Real Madrid y el Barça?

En España, este encuentro de la vigesimosexta jornada de la Euroliga entre el Real Madrid y el Barça se va a poder ver en el canal Movistar Deportes.

También se podrá seguir el encuentro en directo gracias a la cobertura que EL ESPAÑOL realizará del Real Madrid - Barça correspondiente a la temporada 2024/25.