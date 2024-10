Guía de la Euroliga 2024: equipos, calendario, horas, formato, televisión y todo lo que debes saber

La Euroliga de baloncesto regresa en su vigésimo quinta edición con una temporada que promete ser una de las más emocionantes hasta la fecha. Este jueves, 3 de octubre de 2024, comenzará la fase regular del torneo que enfrentará a los mejores equipos del baloncesto europeo en la lucha por la supremacía continental.

Con el Panathinaikos como vigente campeón y 17 equipos dispuestos a desbancarlo, esta temporada viene cargada de grandes partidos, estrellas y expectativas.

La Euroliga es la máxima competición de clubes de baloncesto en Europa, nacida en la temporada 1999-2000. Desde entonces, ha evolucionado constantemente, tanto en su formato como en la estructura de los equipos participantes.

A lo largo de los años, ha visto coronarse a equipos icónicos como el Real Madrid, CSKA Moscú, Fenerbahce, entre otros. La liga, que en sus primeros años mantenía un formato más tradicional con fases de grupos y eliminatorias, adoptó su formato actual de liga regular en 2016, donde todos los equipos se enfrentan entre sí en partidos de ida y vuelta.

Este nuevo formato ha dado lugar a una competición más dinámica y emocionante, permitiendo que los mejores equipos se enfrenten entre sí de manera constante. Además, las últimas temporadas han incluido innovaciones como el 'play-in', donde los equipos clasificados entre el séptimo y décimo lugar luchan por las últimas plazas para los playoffs.

Equipos temporada 2024-25

La edición 2024-25 cuenta con 18 equipos que lucharán por el codiciado trofeo. Entre ellos, tres conjuntos españoles: el Real Madrid, el Barça y el Baskonia. A diferencia de ediciones anteriores, este año no estará presente el Valencia Basket, reemplazado por el Paris Basketball, campeón de la Eurocup.

El Real Madrid es el más laureado de la competición con 11 títulos europeos. Esta temporada buscará redimirse tras perder la final del año pasado frente al Panathinaikos. Con una plantilla renovada, aunque aún con algunos ajustes por hacer, el Real Madrid parte como uno de los favoritos para llegar a la 'Final Four'.

Rathan-Mayes, durante la final de la Supercopa de España. ACB PHOTO

Amenazas para los equipos españoles

Entre las grandes amenazas para los equipos españoles, el Panathinaikos, vigente campeón. El equipo griego cuenta con una plantilla reforzada con jugadores como Lorenzo Brown y Cedi Osman. Dirigidos por Ergin Ataman, son el equipo a batir esta temporada.

También se une a la lista el Olympiacos. Con el regreso de Sasha Vezenkov, el subcampeón de la temporada pasada aspira a recuperar la gloria europea. Fenerbahce y Anadolu Efes, los gigantes turcos, también se han reforzado con figuras de renombre y buscan volver a los primeros planos.

Por último, Mónaco y Maccabi Tel-Aviv, equipos que, aunque menos tradicionales, han crecido en los últimos años y buscan consolidarse entre los mejores de Europa.

Calendario de la jornada 1

La fase regular comenzará el jueves 3 de octubre de 2024, con la primera jornada que se disputará en dos días consecutivos:

Jueves 3 de octubre:

- ALBA Berlín vs. Panathinaikos (18:45)

- Zalgiris vs. Barça (19:00)

- Mónaco vs. Milán (19:00)

- Maccabi vs. ASVEL (20:05)

- Baskonia vs. Partizán (20:30)

- Bayern vs. Real Madrid (20:45)

Viernes 4 de octubre:

- Fenerbahce vs. Olympiacos (19:30)

- Virtus vs. Anadolu Efes (21:00)

- Paris Basketball vs. Estrella Roja (21:00)

Los partidos estarán disponibles en España a través de Movistar Plus+, que retransmitirá todos los encuentros de la temporada. Además, se podrán seguir en streaming a través de su plataforma digital.

Formato de la competición

El formato de la Euroliga se mantiene con una liga regular en la que todos los equipos se enfrentan en 34 jornadas a ida y vuelta. Al finalizar esta fase, los seis primeros clasificados avanzarán directamente a los cuartos de final, mientras que los equipos que terminen entre el séptimo y el décimo puesto disputarán el 'play-in' para las dos últimas plazas en los playoffs.

Los cuartos de final se jugarán al mejor de cinco partidos, y los ganadores de estas series se clasificarán para la 'Final Four', que se celebrará entre el 23 y el 25 de mayo de 2025, que aún no tiene sede.

Las estrellas

La Euroliga reúne cada temporada a algunos de los mejores jugadores de baloncesto del mundo fuera de la NBA, y esta edición no es la excepción. Algunos de los nombres a seguir incluyen:

- Sasha Vezenkov (Olympiacos): Considerado uno de los mejores jugadores de Europa, regresa a la Euroliga tras su paso por la NBA.

- Shane Larkin (Anadolu Efes): Una de las mayores estrellas del baloncesto europeo, con un contrato millonario y un rendimiento probado en la Euroliga.

- Mike James (AS Mónaco): El talentoso base sigue siendo uno de los jugadores más desequilibrantes de la competición.

- Lorenzo Brown (Panathinaikos): El base de la selección española es uno de los nuevos fichajes estrella de esta temporada.

- Walter Tavares (Real Madrid): El pívot caboverdiano es una de las piezas clave del equipo blanco y uno de los jugadores mejor pagados de la Euroliga.

En resumen, la Euroliga 2024-25 promete ser una de las ediciones más competitivas y emocionantes en la historia de la competición. Con equipos reforzados, el regreso de grandes estrellas y un calendario lleno de partidos vibrantes, los aficionados al baloncesto europeo tienen ante sí una temporada llena de emociones.

Desde los españoles Real Madrid, Barça y Baskonia, hasta los campeones defensores como Panathinaikos, todos los equipos buscarán un lugar en la codiciada 'Final Four' y, finalmente, levantar el trofeo el próximo mayo.