Mirotic pone al Barça contra las cuerdas y el Milan se cae de la batalla por su fichaje

Urge un acuerdo entre el FC Barcelona y Nikola Mirotic. El ala-pívot hispano-montenegrino ya se despidió del club por la puerta grande tras ganar el título de la Liga Endesa en el WiZink Center, ante el Real Madrid (82-93), pero todavía no se ha resuelto su salida de la entidad azulgrana.

"No ha cambiado nada. Este ha sido mi último partido, la gente y el club lo saben. Ha tomado la decisión así y no vamos a volver sobre eso. No ha sido nada fácil todo esto. Pero cuando uno gana y sabe que se va a ir por la puerta grande, es lo más que se puede pedir", decía Mirotic tras la última serie de la temporada.

El Barça, principalmente, se queda sin tiempo. Tiene hasta el viernes por la noche para acordar la rescisión de contrato de Mirotic, al que le quedan dos años por cumplir. Si no lo logra, y el ala-pívot sigue vinculado con el club el sábado 1 de julio, supondrá un revés para su economía: la ficha de Mirotic sería provisionada como parte del presupuesto de la temporada 2023/2024 y, por tanto, la reducción no sería prevista en él.

Tras la conquista de la Liga, el club ya fue rotundo: "Estamos en la situación que estamos. Hemos presentado un plan de viabilidad a la Liga. Para poder inscribir jugadores debemos cumplir con este plan. La Liga nos exige una reducción determinada, no exagerada, en las secciones. Tal como ha ido y lo que queremos que pase lo explicará Juan Carlos Navarro a partir del miércoles", decía Joan Laporta.

Desde la sección de baloncesto, Juan Carlos Navarro reafirmó el mensaje en una entrevista a RAC1: "No hay vuelta atrás con Mirotic. Es una decisión que está tomada ya hace tiempo. Es una decisión tomada por el club, y tiraremos por otro camino. Estamos tranquilos". Si no hay acuerdo, ¿qué le quedaría al Barça para resolver la situación antes del sábado? El despido del jugador, aunque eso conllevaría acabar en los tribunales con el jugador y hacer frente a una futura compensación económica.

Mirotic, más cerca de Olympiacos

El otro foco de atención se pone en el paso que va a dar Mirotic una vez se certifique su salida del Barça. Tiene ofertas tanto de la NBA como de Europa, aunque su deseo parece seguir jugando en el Viejo Continente tras cerrar ya su capítulo en la liga norteamericana. Dos equipos son los que han sonado con más fuerza: Olimpia Milano y Olympiacos.

El club italiano, sin embargo, empieza a desvincularse de la carrera por el fichaje. Su entrenador, Ettore Messina, ha sido bastante claro: "Entendiendo que Nikola Mirotic es uno de los cinco mejores jugadores de Europa en este momento, sus distinciones y su contrato lo demuestran pero no podemos competir con los clubs que se han puesto en lista de espera por él en este momento", apuntó en el programa de televisión Basket On-ER.

Y Messina también habló con claridad del favoritismo de otro equipo en este asunto: "Si Sasha Vezenkov se va a la NBA, Olympiacos tendrá el dinero del contrato de Vezenkov y el buyout de Sacramento Kings. Entonces pueden hacerle a Mirotic una oferta que estará absolutamente al nivel de lo que pagó el Barcelona".

Las conversaciones entre Mirotic y Olympiacos también están en marcha, pero lo primero es resolver el acuerdo con el Barça. Días tensos en la ciudad condal.

