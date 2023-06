¿Puede aplazar Rafa Nadal su retiro más allá de 2024? "Si vuelve y gana, no se despedirá del tenis"

Hay pocos tenistas, por no decir casi ninguno, que conozca a Rafa Nadal tanto como Juan Mónaco hiciera durante sus años en el circuito. Rivales en la pista (se enfrentaron ocho veces, ganó el balear siete), fuera de ella entablaron una amistad que le llevó a compartir muchos momentos entre torneos.

Han pasado seis años desde que 'Pico' Mónaco se retirara del tenis profesional por una serie de lesiones. Dos años mayor que Rafa, ahora tiene 39 por los 37 del manacorí, que meses atrás puso fecha a su adiós particular: 2024. Nadal prepara una gira de despedida en la que Roland Garros y los Juegos de París son las dos fechas más señaladas en el calendario.

Nadal no juega desde enero, ha atravesado por un calvario por su lesión del psoas y, tras pasar por quirófano, no volverá a competir hasta el año que viene. Sin embargo, su amigo no se atreve a asegurar que Rafa vaya a retirarse si, a su vuelta, se siente de nuevo competitivo.

[Rafa Nadal estará cinco meses de baja tras ser operado y no volverá a jugar hasta 2024]

"El límite se lo va a poner él. Creo que si se prepara para volver, se prepara para ganar, no se prepara para hacer cuartos de final. Si vuelve y gana no se despedirá del tenis", ha dicho 'Pico' Mónaco en una entrevista para el portal Clay Tenis.

El extenista argentino se sincera sobre su amigo, ganador de 22 Grand Slams: "Él tiene una fuerza mental y unas ganas de competir que solamente él las alimenta, porque todo su círculo íntimo dice 'bueno, creo que este es el último año'. Pero no, él tiene ese poder de convencimiento de que todo lo puede, y no va a parar", señaló.

Rafa Nadal, antes de entrar al quirófano

"Y yo creo que él no haber podido jugar este último Roland Garros y haberse operado le abre una oportunidad mental de volver a jugar. Porque si él hubiese competido mal y hubiese perdido no hubiese jugado nunca más", añadió.

De todos modos, Juan Mónaco antepone para Rafa su bienestar que la competitividad. "Quiero que vuelva, sí. Pero también tengo otro deseo como amigo, que Rafa pueda vivir tranquilo, sin tanta presión de volver con tantos dolores. Él hizo ahora un esfuerzo muy grande para tratar de volver, después de Australia, y cada vez que forzaba la pierna le molestaba mucho. Hasta que tuvo que tomar la decisión de operarse. Y es una operación complicada, porque él la está haciendo para poder caminar tranquilo el día de mañana. Si puede volver a jugar al tenis va a depender de cuánto esfuerzo le quiera poner", dijo en una respuesta que demuestra el estrecho vínculo que hay entre ambos.

Djokovic, ¿mejor que Nadal y Federer?

En la entrevista, Juan Mónaco dio también su visión particular sobre la lucha entre Djokovic, Nadal y Federer por ser el mejor de todos los tiempos. Cree que Rafa y Roger tendrán algo para siempre que Nole no ha sido capaz de conseguir, y va más allá de los títulos.

"Si Djokovic sigue ganando trofeos y Grand Slams puede ser el más grande de la historia, pero hay algo indudable que es la manera en que cambiaron el tenis Rafa y Roger. Ellos siempre van a tener un lugar mucho más grande reservado en el corazón del fan del tenis que Djokovic. Sin desmerecer a Djokovic, que puede ser el más grande en títulos, pero es mucho más fuerte el amor por Rafa y Roger que el amor que generó Djokovic".

