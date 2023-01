Nikola Mirotic hace oficial su renuncia a la selección española de baloncesto

Nikola Mirotic ha hecho oficial lo que era prácticamente una noticia confirmada. Salvo milagro, no volverá a vestir la camiseta de la selección española. El jugador montenegrino, pero criado en España, ha sido integrante del equipo nacional hasta el año 2016, cuando disputó su último encuentro.

Fue en la final de consolación de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Mirotic se despidió con una medalla de bronce y desde entonces no ha vuelto a disputar ni un solo minuto con el equipo de Sergio Scariolo. El último intento de la Federación Española de Baloncesto, con su presidente Jorge Garbajosa a la cabeza, llegó este mismo verano.

Desde la FEB tenían intención de conseguir el regreso del jugador del Barça. Se iniciaron conversaciones, pero no prosperaron. El ala-pívot del equipo de Sarunas Jasikevicius no estaba muy convencido y, además, a España le hacía falta su plaza para incorporar un base ante las lesiones de Ricky Rubio y Sergio Rodríguez. Por eso se terminó optando por la nacionalización de Lorenzo Brown.

Mirotic ha concedido ahora una entrevista al portal BasketNews donde ha venido a confirmar ese proceso de negociaciones y conversaciones que terminaron confirmando su salida definitiva del equipo nacional. Una baja sensible al tener en cuenta que se trata de un jugador de solo 32 años, considerado uno de los mejores de Europa y que llegó a ser estrella en la NBA en franquicias como los Chicago Bulls o los Milwaukee Bucks.

Nikola Mirotic tira de tres. ACB Photo

"¿Volver? No lo creo porque hace muchos años que no juego con ellos, me he centrado mucho en darlo todo en el club en el que estoy. Luego en verano tengo muchas cosas personales, familia, mis negocios. Y estoy en una edad, sobre todo después de tener la lesión y todo, en la que no me veo regresando con la Selección".

Preocupado por su físico

Cierto es que Mirotic ha tenido una lesión este verano que le ha hecho replantearse muchas cosas alrededor de su carrera. Se perdió varios meses de competición por un problema en el tendón de Áquiles y todavía no ha conseguido regresar al 100%. Por ello, cada parón que le ofrece una extenuante temporada con Liga Endesa, Euroliga, Copa del Rey y Supercopa lo aprovecha para descansar.

Aún así, Nikola confirma las conversaciones con Garbajosa y con la FEB que le hicieron replantearse una decisión que creía tener ya tomada: "Hablé con Jorge Garbajosa antes de que ficharan a Lorenzo Brown y me preguntó si iba a volver o no. Quería confirmar si iba a volver o no y por eso se fueron a por otro jugador".

Por último, el genio montenegrino, que sigue persiguiendo su primera Euroliga con el Barça, agradece el trato recibido siempre por parte de la Federación: "Fue un gran acierto lo de Lorenzo, mira cómo les fue, ganaron el Europeo, demostrando una vez más que son el mejor equipo y que la manera cómo lo preparan es increíble. Mucho mérito. Yo solo tengo agradecimientos por lo que han hecho por mí, por la oportunidad que tuve de jugar dos veces con la absoluta, un Europeo ganado y una medalla de bronce en los Juegos".

