Fin a la guerra de los Doncic: Luka retira la denuncia contra su madre por el control de su marca

Poco más de tres meses ha durado la batalla legal entre Luka Doncic y Mirjam Poterbin, su madre. El 6 de septiembre, en plena disputa del Eurobasket, arrancó una lucha judicial por el control de la marca comercial 'Luka Doncic 7' que ha tenido poca mecha porque las dos partes llegaron el pasado mes a un acuerdo para dar por finalizado este proceso de manera amistosa.

Todo comenzó cuando el esloveno, al verse desposeído del control sobre sus marcas comerciales tras habérselas cedido en el pasado a su madre, quiso cambiar la situación y pasar a ser el dueño de las mismas. Por ello, presentó una reclamación contra Poterbin en la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos (USPTO) para hacerse con el dominio de la marca 'Luka Doncic 7', algo de lo que se encargó su bufete de abogados Brown Rudnick ya que la estrella de los Dallas Mavericks se encontraba compitiendo en el Eurobasket.

Los rumores sobre un distanciamiento con su madre, que hasta el momento habían sido como uña y carne tras el divorcio de ella con su padre, ya venían resonando antes de que se desatara este conflicto, pero tras la reclamación judicial todo se agravó. Sin embargo, ahora parece que esta situación no ha pasado a mayores y que las partes no quieren seguir enfrentadas, por lo que el propio Doncic ha decidido dar por finalizado este proceso judicial según la información del diario The Dallas Morning News.

La disputa

"Es importante para mí controlar mi propia marca y concentrarme en devolvérselo a la comunidad", comentó hace unos meses el propio Luka Doncic. El crack de la NBA con pasado en el Real Madrid ha dejado de ser un simple jugador de baloncesto y gracias a sus actuaciones históricas en la mejor liga del mundo se ha convertido en un auténtico icono del deporte. No solo tiene un gran contrato deportivo con los Dallas Mavericks, sino que como es normal las diferentes empresas se agolpan a su puerta en búsqueda de patrocinios para que sea su imagen.

Fue el propio esloveno el que le otorgó a su madre el permiso para el registro de la marca 'Luka Doncic 7' durante su primera temporada en la NBA, momento en el que su repercusión se multiplicó. De hecho, Poterbin no solo está en posesión de esta marca sino que también maneja otras más. Sin embargo, un tiempo después fue el propio Doncic el que a través de su empresa 'Luka 99 Inc.' solicitó recuperar el dominio de 'Luka Doncic 7' para tener bajo el mismo paraguas todas las marcas que estaban disgregadas.

Así, durante un tiempo el crack trató de llegar de manera amistosa a través de sus representantes legales a un acuerdo con su madre, aunque las conversaciones no fructificaron como esperaba y Poterbin se enrocó en su postura de mantener consigo la marca. Por eso, la reclamación ante la USPTO era prácticamente la última opción que tenía Luka para intentar salirse con la suya.

Mirjam Poterbin y Luka Doncic.

Doncic desiste

El conflicto judicial se desató el pasado 6 de septiembre. Doncic estaba centrado deportivamente en otras cosas más importantes, tanto como la de intentar avanzar todo lo posible con Eslovenia en el Eurobasket, pero de manera paralela tampoco descuidó este asunto a través de sus representantes legales.

Fue el bufete de abogados Brown Rudnick el que presentó los trámites de la reclamación ante la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos. Las constantes negativas de Mirjam Poterbin no dejaron otra alternativa y fue ahí cuando comenzó un conflicto que se convirtió en noticia en todo el mundo al tratarse de un hijo y una madre peleando ante la Justicia.

Sin embargo, ahora el jugador de 23 años ha decidido dar carpetazo a esta situación sin que haya sido necesario llegar a un veredicto. Las partes al fin consiguieron alcanzar un acuerdo y llegaron a un punto de entendimiento común, por lo que Luka Doncic decidió cerrar esta pelea en los tribunales. Lo hizo hace ya casi un mes, el 5 de diciembre, por lo que esta batalla apenas ha tenido una vida de tres meses antes de llegar a este convenio.

Poterbin, su madre

Mirjam Poterbin ha peleado casi hasta las últimas consecuencias por mantener la posesión de la marca 'Luka Doncic 7' y otras más antes de llegar a un acuerdo para que su hijo retirara la reclamación judicial sobre ella. Durante un tiempo, se cerró en banda a ceder cualquier poder y se aferró a la decisión de su hijo de otorgarle el dominio en la temporada 2018/2019.

Separada de Sasha Doncic, el padre de Luka, en el año 2008, ella se había convertido en el principal apoyo de su hijo desde entonces. Su relación era inmejorable y siempre se encargó de estar a su lado en la medida de lo posible. Cuando el joven deportista apenas tenía 13 años y fichó por el Real Madrid, ella tuvo que quedarse en Eslovenia al frente de su negocio de peluquería y belleza, pero viajaba cada dos semanas a la capital española para pasar tiempo con su hijo.

Después, se mudó a Madrid para estar a su lado y con el aterrizaje de Luka en la NBA en el año 2018 también hizo la maleta y se fue a Estados Unidos con él. Ella misma argumentó mantener "una relación muy estrecha y cercana" en alguna entrevista, pero poco a poco todo se fue torciendo hasta acabar en los tribunales. Ahora, por suerte para ambos, todo ha terminado y el final de esta batalla judicial ha sido amistoso.

