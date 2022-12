El FC Barcelona buscará una nueva victoria frente al Estrella Roja y así cerrar una semana triunfal tras conseguirla previamente frente al Casademont Zaragoza. El conjunto culé tiene la oportunidad de colocarse colíder de la Euroliga en caso de ganar a los serbios.

El Estrella Roja no podrá contar con su flamante fichaje, Facundo Campazzo. El argentino no ha recibido el OK de la competición para poder vestirse de corto y su debut en la Euroliga tendrá que esperar.

Sigue los temas que te interesan