Georgia - España, en directo | Partido del EuroBasket 2022 en vivo

Buena salida de Xabi López-Arostegui que con cinco puntos ha conseguido que España abra algo de hueco en el marcador, justo antes de la llegada del descanso. La Selección no está dando una sensación colectiva potente, pero la rotación rápida de Scariolo está consiguiendo que no decaigan ni la intensidad ni las energías. Al menos, el físico aguanta cuando no aparece el brillo.