Laia Palau se retira del baloncesto profesional: adiós a la leyenda con 33 títulos y 12 medallas

La española Laia Palau (Barcelona, 1979), de 42 años, ha anunciado este miércoles su retirada como jugadora de baloncesto profesional después de 25 años de carrera en los que ha ganado 33 títulos y se ha colgado 12 medallas con la Selección.

"Dejo de jugar al baloncesto. No quiero utilizar la palabra retirada porque no dejo el baloncesto. Me lo miraré de otra manera", dijo la jugadora catalana en un acto celebrado en el pabellón de Fontajau, la pista del Spar Girona, club en el que ha jugado las últimas cuatro temporadas.

"No es una sorpresa lo que estamos haciendo aquí", dijo para abrir el acto. La decisión parecía estar cerca y, como bien recalcó ella misma, a nadie le extrañó. Se marcha una leyenda del baloncesto español que hoy es una referente para tantas niñas y niños que vieron cómo ganaba 14 Ligas, 2 Euroligas, 11 Copas, 6 Supercopas, a nivel de clubes. Con la selección nacional se colgó 3 oros, 3 platas y 6 bronces en 314 partidos.

Laia quiso acordarse de sus padres, para los que tuvo grandes palabras de agradecimiento: "Agradezco mucho a mis padres, que un día más están hoy aquí conmigo, acompañándome en esta aventura. Si no hubiera sido por ellos no podría haber llegado hasta aquí. Ellos también se jubilan hoy. Están un poco tristes".

Pero en su despedida no hubo hueco para la tristeza. Laia se va con alegría por lo vivido: "Yo tengo asumida mi decisión y estoy muy contenta. La vida me ha regalado una carrera tremenda. Y tengo retos por delante que me hacen mucha ilusión. Mi vida ha sido apasionante en este mundo. Me quedo mucho con el que cariño que me ha dado la gente. Hay que agradecer a la vida las cosas que pasan", dijo en su discurso.

El Presidente de la #FEB despide a una LEYENDA, Laia Palau ️



️ @jgarbajosa15: "Se retira una de las figuras más icónicas del deporte de nuestro país"#GraciasLaia #LaFamilia #SomosEquipo pic.twitter.com/HKHe2eQz4I — Baloncesto España (@BaloncestoESP) May 18, 2022

No habrá otra como Laia, rostro de la edad de oro del baloncesto femenino español. Siete medallas en siete años consecutivos (entre 2013 y 2019): oro en el Eurobasket 2013, plata en el Mundial 2014, bronce en el Eurobasket 2015, plata en los JJOO de Río, oro en el Eurbasket 2017, bronce en el Mundial 2018 y oro en el Eurobasket 2019.

El legado de Laia Palau se extiende a nivel de clubes, con una carrera en la que destacan 2 Euroligas, que ganó con el Ros Casares Valencia (2012) y USK Praga (2015). 14 ligas, 11 Copas y 6 Supercopas completan un palmarés impresionante. Es la máxima asistente de la historia de la Euroliga.

[Más información: El adiós de Laia Palau: "No quiero que se hable de esto, la cabeza me va a explotar de emociones"]

Sigue los temas que te interesan