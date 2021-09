Pau Gasol pone fecha a la resolución de su futuro

El próximo martes 5 de octubre, en el Teatro del Liceo, Pau Gasol se presentará ante los medios de comunicación para revelar cuál será su futuro profesional. Así se puede leer en la convocatoria que ha enviado la leyenda del baloncesto español a los periodistas.

Todavía no se conoce qué será lo que dirá el ex de la NBA en esta convocatoria de prensa, pero todo apunta en la dirección de la retirada. Durante las últimas semanas, el todavía jugador ha estado pensando qué hacer, si jugar una temporada más o dejarlo definitivamente.

Este mismo mes de septiembre, ya despertó las dudas sobre su futuro: "Sigo dándole vueltas al hecho de continuar o no. No va a ser una decisión fácil y cuando lo sepa os lo haré saber. Llevo 23 años como profesional y estoy poniendo todos los factores en la balanza para tomar una decisión pronto y poder comunicarla. No está tomada al 100 por 100. Si echo la vista atrás son muchos años disfrutando de cosas muy interesantes".

Pau Gasol celebra una canasta en el España - Eslovenia Re

Abandonó la NBA para volver al Barcelona. Allí vivió unos últimos meses en los que se sintió jugador otra vez, conquistando además la Liga Endesa, aunque le quedó la 'espinita' de la Euroliga, uno de los pocos campeonatos que no ha logrado levantar como profesional del basket.

Sin embargo, tanto la familia como la edad, así como nuevos estímulos han podido pesar más en la toma de la decisión. "Depende más de mí y de mi familia, llevamos muchos años en el deporte que amo y que ha sido y es una parte que no se puede reemplazar de mi vida", explicó también durante la presentación del acuerdo entre IFA y la Gasol Foundation.

"Tengo que ver los pros y los contras", señaló entonces. Exactamente dos semanas después, Pau convoca a la prensa el próximo martes para la resolución del culebrón sobre su futuro. Busca la estabilidad y así lo ha manifestado desde que formó parte de la selección española en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Decisión tomada

Pau Gasol ya sabe lo que quiere hacer a partir de ahora y el primer paso es hacerlo público. Lo más lógico es que anuncie su retirada. Lo primero porque como citan medios catalanes, si continuase en el Barça el acto se celebraría en las instalaciones del club. Lo segundo porque en el Liceo no están solo convocados los medios de comunicación, sino que también acudirán hasta allí amigos y diversas personalidades importantes en su trayectoria tanto deportiva como personal.

[Más información - Marc Gasol, cerca de tener una última oportunidad en la NBA: los Warriors piensan en su fichaje]

Sigue los temas que te interesan