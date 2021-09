Pau Gasol: "Sigo dándole vueltas a mi futuro, pero no me veo jugando fuera del Barça"

Pau Gasol ha roto su silencio y ha vuelto a hablar sobre su futuro. El mejor jugador de la historia del baloncesto español y uno de los grandes referentes de la canasta en toda Europa asegura que todavía no ha tomado una decisión y que cuando lo haga, lo comunicará abiertamente.

Lo que sí ha dejado claro es que de seguir, no se ve en otro equipo de Europa que no sea el Barça: "Sigo dándole vueltas al hecho de continuar o no. No va a ser una decisión fácil y cuando lo sepa os lo haré saber. Llevo 23 años como profesional y estoy poniendo todos los factores en la balanza para tomar una decisión pronto y poder comunicarla. No está tomada al 100 por 100. Si echo la vista atrás son muchos años disfrutando de cosas muy interesantes".

El jugador español de 41 años ha participado en la presentación de la renovación por dos años del acuerdo entre IFA y la Gasol Foundation y que está destinada a prevenir la obesidad infantil. Después de anunciar su renuncia a seguir formando parte de la selección nacional, algo que hizo de la mano de su hermano Marc Gasol, ahora tiene que afrontar el siguiente paso y es decidir si quiere continuar jugando al máximo nivel o si por el contrario afronta el difícil momento de la retirada.

"Depende más de mí y de mi familia, llevamos muchos años en el deporte que amo y que ha sido y es una parte que no se puede reemplazar de mi vida. Me he tomado tiempo después de Tokio para pensar y desconectar. Si sigo jugando asumo unos riesgos porque he exprimido mucho mi cuerpo. Tengo que ver los pros y los contras. Me queda darle un par de vueltas más porque la estabilidad es algo que en mi familia no hemos tenido. Hay días que me siento con ganas de volver a entrenar y otros días que no lo veo tan claro".

Pau sabe que el momento de comunicarlo no será nada fácil, pero se siente muy orgulloso al menos de haber conseguido volver después de una lesión tan complicada: "Tuve una doble fractura de escafoides con 40 años y no conozco otro caso de jugador que haya vuelto. No estoy valorando lo que ha pasado sino lo que quiero hacer en el presente y dónde quiero tirar".

Lo que también ha confirmado el pívot español es que de seguir tiene claro dónde sería y que en el Barça ya han contactado con él: "Juan Carlos me va mandando algún mensajito y vamos hablando. Y le digo que me tomaré mi tiempo y aprecio el interés que un equipo como el Barca quiera tenerte en su filas. Lo que viví la temporada pasada fue muy especial, nos quedamos cerquita de ganar la ansiada Euroliga. Acabamos muy bien la temporada con la Liga. A Juan Carlos, como amigo, se lo diré cuando tome una decisión, pero no me veo jugando en otro equipo en Europa que no sea el Barcelona, para mí no tendría sentido".

La situación en la plantilla no es fácil ya que algunos jugadores como Nikola Mirotic no quieren bajarse el sueldo más de lo que ya han tenido que hacerlo: "El club se lo ha pedido a muchos jugadores, no sólo a Niko. ¿Cómo se ha hecho? Eso no lo sé. No es una situación fácil. Él está en su derecho de no aceptar porque el contratro está firmado. Se le esta dando mucho bombo a esto, quizás por las dos finales perdidas, y espero que se resuelva lo antes posible". A su vez, él ha asegurado que su problema para firmar una continuidad no es el dinero: "El factor económico es un factor más pero no es el principal sin duda".

Pau también ha sido preguntado sobre el futuro de su hermano Marc, quien también tiene que decidir dónde jugará la próxima temporada: "Es una cosa muy personal y subjetiva. Marc está en el momento en el que está. Vamos a esperar lo que quiere hacer. No estamos condicionados en lo que quiere hacer el otro. Tenemos la suerte de poder decidir el final de nuestras carreras. Él tiene cinco años menos que yo. Yo también estoy a la expectativa. Los dos nos apoyaremos a muerte".

"No sé si lo haría bien en Girona. Marc se ha ganado la libertad y flexibilidad de tomar su propia decisión en su momento. Tiene mucha ilusión en Girona, yo también estoy involucrado como vicepresidente del club y él es el presidente".

De lo que no hay duda es de que la marcha de ambos de la Selección y el final de sus carreras marca el final de una era: "La familia es un factor importante. Yo he empezado a formar una familia más tarde que muchos. Yo tengo una niña que acaba de hacer un año y yo quiero disfrutar de mi hija. Es un factor que tengo presente. La generación de los Júnior de oro poco a poco toca a su fin. Hemos jugado muchísimos campeonatos. Aquí no vivimos eternamente".

