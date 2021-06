Becky Hammon y el último gran paso de la mujer en la NBA: ser entrenadora jefe

Becky Hammon puede convertirse en la primera mujer en ser la entrenadora jefe de un equipo de la NBA. Esta no es la primera vez que el nombre de la de Dakota del Sur traspasa fronteras por sus hitos en el mundo del baloncesto, pero en esta ocasión puede marcar un antes y un después en la mejor liga del mundo.

La leyenda de la WNBA, que también pasó por España para jugar en el Rivas Ecópolis y en el Ros Casares, está a un solo paso de abandonar su papel como entrenadora asistente de los San Antonio Spurs para convertirse en la entrenadora jefe de los Portland Trail Blazers.

La noticia ha saltado en las últimas horas en Estados Unidos. En el gigante norteamericano aseguran que Hammon ya ha pasado todos los cortes, dejando atrás a otros importantes candidatos al banquillo, y que en todas las quinielas ya solo quedan ella y Chauncey Billups.

Becky Hammon, durante el partido entre San Antonio Spurs y Los Angeles Lakers Reuters

Ha sido Adrian Wojnarowski, periodista de ESPN, el que hizo saltar la liebre apuntando además del nombre de Becky Hammon el de Chauncey Billups, actual ayudante en Los Angeles Clippers, y el de Mike D'Antoni, asistente de los Brooklyn Nets. Así las cosas, no es que la exWNBA vaya a ser la elegida, pero sí que está en la terna final de candidatos.

Hammon lleva siete años trabajando como entrenadora ayudante en los San Antonio Spurs y son cada vez más los que la ven suficientemente preparada como para dar el salto definitivo en los banquillos. Precisamente, su experiencia le hace ser favorita en las 'apuestas' y es que tiene más experiencia que Billups, quien prácticamente es un recién llegado en esta materia.

Ya lo dijo Pau

El español Pau Gasol ya habló sobre la opción de Becky Hammon para un banquillo como entrenadora principal en 2018: "Llevo 17 años en la NBA, he ganado dos campeonatos, he jugado con los mejores jugadores de esta generación y he jugado a las órdenes de dos de las mentes más brillantes de este deporte, Phil Jackson y Gregg Popovich. Y os digo que Becky Hammon puede entrenar en la NBA".

"No estoy aquí para presentar ese argumento. Discutir en nombre del entrenador Hammon sería condescendiente. Para mí, sería extraño que los equipos de la NBA no estuvieran interesados en ella como entrenadora", escribió el mayor de los hermanos Gasol en The Players Tribune.

Becky Hammon y Pau Gasol, en un partido de los San Antonio Spurs Instagram (@officialbeckyhammon)

Gasol no quiso hablar de lo obvio, que es que Hammon está lista para ser la entrenadora jefe, sino que tumbó algunos argumentos "tontos", tal y como él los calificó, de por qué no debe serlo. Pero su sentencia es clara: "Becky Hammon puede entrenar en la NBA". Al fin parece que le han escuchado.

La primera

Se está ante un escenario histórico. La primera mujer en dirigir a un equipo NBA. Aunque si los Blazers no se dan prisa, otra franquicia de la liga estadounidense de baloncesto puede poner su nombre en los libros. Y es que también se habla sobre que los New Orleans Pelicans pueden estar pensando en Teresa Weatherspoon como reemplazo de Stan Van Gundy.

Durante su carrera como profesional, Hammon promedió 13,1 puntos, 3,8 asistencias, 2,5 rebotes y 1,1 robos por encuentro en su carrera en la WNBA y está considerada como una de las mejores quince jugadoras de todos los tiempos. Su gran 'espinita' es que aunque jugó seis veces el All-Star, no conquistó ningún anillo, aunque sí acumuló distinciones individuales como estar presente en el mejor quinteto de la WNBA.

Becky Hammon dirigiendo a los San Antonio Spurs WNBA

De la pintura al banquillo para ser la pupila de Gregg Popovich. El veterano entrenador es uno de los que consideran que lo tiene todo para triunfar como entrenadora jefe, algo que también han respaldado leyendas como DeMar DeRozan y su "es una de los nuestros" a Tony Parker: "Ella tiene carisma, confianza, sabe lo que hace y tiene un gran conocimiento del baloncesto".

Becky Hammon ya ha dirigido en una Summer League, llevando al equipo a la victoria, pero su momento estelar se produjo el pasado mes de enero, cuando tuvo que hacerse cargo de los Spurs después de la expulsión de Gregg Popovich. A falta de 3:56 para el descanso, los árbitros expulsaron al técnico, entonces él se giró y tan solo le dijo a su ayudante: "Tú, te toca".

Antes de ese duelo entre los Spurs y los Lakers, Popovich ya había dicho que Hammon estaba lista para un desafío como el que ahora se le presenta: "Tiene todas las herramientas necesarias para ser una gran entrenadora de esta liga". Unos meses después, esta predicción puede hacerse realidad. Historia por hacer.

[Más información: Pau Gasol y su carta a favor de la igualdad de oportunidades en la NBA]