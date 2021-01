Así es Becky Hammon, la pupila de Popovich y primera mujer en dirigir a un equipo de la NBA

Rebecca Lynn Hammon (43 años, Estados Unidos) es una de las grandes figuras del deporte femenino en todo el mundo. Ya como jugadora tuvo un palmarés solo apto para los mejores, pero ha sido como entrenadora cuando ha logrado poner su nombre en la historia del baloncesto.

Mientras muchos se esperaban para las Campanadas más atípicas de las últimas décadas, en Estados Unidos, Becky Hammon se convertía en historia viva del deporte. En el trascurso del partido entre los San Antonio Spurs y Los Angeles Lakers, Gregg Popovich fue expulsado después de una protesta ante el cuadro colegial. Entonces llegó el momento.

Un momento esperado por muchos y sobre todo por muchas. Becky Hammon se convirtió en la primera mujer en dirigir a un equipo de la NBA. No era la primera vez que se ponía al frente de los Spurs, aunque sí de manera oficial, ya que antes lo había hecho en partidos amistosos.

Becky Hammon dirigiendo a los San Antonio Spurs WNBA

Faltaban 3:56 para el descanso y entonces Gregg Popovich se excedió en sus protestas por una falta que no habían pitado. Fue expulsado por los árbitros y él tan solo se giró, señaló a Becky Hammon y le dijo tres palabras: "Tú, te toca". "Popovich me señaló a mí y eso fue todo", recuerda ella.

Desde hace ya varios años se esperaba un momento como este. Forma parte del cuerpo técnico de Popovich desde el año 2014, llevando a los San Antonio Spurs a ganar la Liga de Verano de 2015. Fue la pasada temporada cuando estuvo a punto de hacer historia, pero entonces el señalado fue Tim Duncan y no ella. Ahora sí ha sido su turno.

Antes del duelo entre Spurs y Lakers, el propio Popovich ya había elogiado a su pupila. "Tiene todas las herramientas necesarias para ser una gran entrenadora de esta liga", dijo el veterano entrenador estadounidense. Como si de una premonición fuese, finalmente, Hammon tuvo su primera gran oportunidad, aunque su equipo no pudo culminar la remontada y acabó cayendo por 107-121.

La propia Becky Hammon no era consciente de lo que suponía este hecho. Sí lo era, por supuesto, pero todavía no de todo lo que se había montado a su alrededor. Las redes sociales ardieron y aplaudieron a la primera mujer en dirigir a un equipo de la NBA.

Becky Hammon, durante el partido entre San Antonio Spurs y Los Angeles Lakers Reuters

"Realmente no he tenido tiempo para reflexionar. No he mirado mi teléfono así que no tengo ni idea de lo que ha pasado más allá del AT&T Center", dijo nada más acabar el encuentro. "Honestamente, en ese momento solo intentaba ganar el partido. Digo esto mucho, pero trato no pensar mucho en el panorama general o en el enorme aspecto de esto porque puede ser abrumador", explicó.

"Es mi trabajo salir ahí y estar concentrada para estos jugadores y asegurarme de que les estoy ayudando", afirmó Hammon, quien es muy respetada no solo en el vestuario de los Spurs, sino también en el de resto de equipos de la mejor liga del mundo de baloncesto. "Obviamente es algo muy grande. Es un momento importante", comentó en rueda de prensa.

Y no solo ella, también LeBron James opinó sobre este hecho histórico: "Ella tuvo que hacerse cargo, mostrar su trabajo, mostrar su talento y mostrar su amor por este deporte". "Es muy apasionada por este deporte. Felicidades a ella y felicidades a nuestra liga", añadió la estrella de Los Angeles Lakers.

El comienzo de todo

Antes de dedicar su vida a los banquillos pasó por varios países para labrarse una carrera como jugadora. Aunque no fue elegida en el Draft de la WNBA en el año 1999, sí que tuvo un hueco en la plantilla de las New York Liberty, siendo la suplente de Teresa Weatherspoon. Cinco años más tarde ya era cocapitana, rol que ostentaría hasta el 2006 cuando decidió decir adiós al conjunto neoyorquino.

De Estados Unidos a España para jugar en el Ros Casares Valencia y en el Rivas Ecópolis. Después también protagonizó diferentes aventuras por Europa. Jugó en Italia y también en Rusia, en el CSKA Moscú, para después acabar su carrera militando únicamente en el San Antonio Stars. En este se consagró y se convirtió en la jugadora con más asistencias y máxima triplista de su historia.

Becky Hammon, con la selección de Rusia Reuters

Hammon promedió 13,1 puntos, 3,8 asistencias, 2,5 rebotes y 1,1 robos por encuentro en su carrera en la WNBA y es considerada como una de las mejores quince jugadoras de todos los tiempos en la liga norteamericana femenina. Su gran 'espinita' es que aunque jugó seis veces el All-Star, no conquistó ningún anillo, aunque sí acumuló distinciones individuales como estar presente en el mejor quinteto de la WNBA. Donde sí se proclamó campeona fue en España con una Liga y una Copa de la Reina.

Pero sí hay que hablar del comienzo de su historia como entrenadora hay que remontarse también a su etapa como jugadora. Fue en 2012, después de la celebración de los Juegos Olímpicos de Londres, cuando tuvo su primera conversación con Gregg Popovich.

Gregg le dijo entonces: "Si fueras mi asistente y yo te consultara algo, ¿me dirías la verdad?". Hammon le respondió: "No sé por qué me consultarías si no quisieras que te dijera la verdad". A lo que el técnico de los Spurs solo pudo decir: "Bien, no quiero un grupo de hombres que solo dicen que sí". Dos años más tarde, Becky pasó a formar parte del cuerpo técnico de Popovich.

Un futuro inevitable

Becky Hammon ya ha sonado para algunos banquillos como el de varias universidades, pero incluso su nombre fue vinculado con los New York Knicks a finales del 2019. Y es que hasta el momento ha rechazado dirigir a un equipo universitario porque su único objetivo es ser la primera entrenadora en una franquicia de la NBA.

El primer paso ya lo ha dado. DeMar DeRozan confía en ella: "Becky ha jugado a esto, y cualquier jugador que conozca la historia del baloncesto femenino sabe lo que ella ha significado para este deporte. Es una de los nuestros. Cuando habla, somos todo oídos". Toni Parker ya hizo lo propio hace tiempo: "Ella tiene carisma, confianza, sabe lo que hace y tiene un gran conocimiento del baloncesto". El primer paso ya lo ha dado, ahora queda dar el salto.

[Más información: Becky Hammon, de jugar en España a poder ser la primera entrenadora de la historia de la NBA]