Jasikevicius explota: "La Euroliga va a saber de nosotros, esto no se puede quedar así"

El FC Barcelona ha caído de forma muy dolorosa en la final de la Euroliga ante Anadolu Efes después de la enorme exhibición realizada por Vasilije Micic y Shane Larkin, las dos estrellas del conjunto otomano. El combinado dirigido por Ataman suma así su primer título continental después de un partido vibrante.

Quien no terminó nada contento fue Sarunas Jasikevicius, entrenador del Barça, que hizo una crítica muy dura a la competición en unas declaraciones recogidas por Eurohoops: "No me quiero meter en problemas, no estoy contento con algunas cosas. La Euroliga va a saber de nosotros, esto no se puede quedar así. Al mismo tiempo estoy muy orgulloso de mi equipo. Los detalles ganan los títulos. Es indudable que efes tiene mucho talento individual, han ido demasiadas veces a la línea de tiros libres pero hay otras cosas que no podemos controlar, me han multado ya por pedir respeto para Cory Higgins, obviamente hay más respeto para el otro equipo, si me multan otra vez me da igual pero van a saber de nosotros".

Además, analizó la derrota del equipo azulgrana que se evaporó en los minutos finales ante el talento rival: "Hemos perdido por detalles. Me duelen muchísimos detalles. Hemos trabajado mucho y les hemos dejado muchísimos puntos fáciles. Es la primera vez que hemos estado en esta situación como equipo, jugando por el título, y nos ponemos ansiosos cuando no salen las cosas bien. Hemos seguido insistiendo y lo hemos conseguido después de estar 10 abajo, cuando parecía que estábamos contra las cuerdas. Pero hemos tenido dos errores muy graves y hay que reconocer que el rival tiene mucho mérito".

Jasikevicius, muy enfadado durante la final de la Euroliga Reuters

Por otro lado, elogió a algunos jugadores como a Nick Calathes, que ha jugado a pesar de estar tocado de un tobillo tras una fuerte torcedura en las semifinales contra Milan: "Calathes es un guerrero. No olvidemos qué partido hizo en semis, necesitamos más gente como Calathes, con ese sacrificio para ir a la final y esa mentalidad de estar en la cancha mientras pudiera andar. Conozco a Nick muy bien, no ha sido una sorpresa que jugara".

Enfadado, pero contento

A pesar de todo, 'Saras' se marcha contento con la temporada del equipo: "Hemos hecho una temporada en Euroliga magnífica. Estuvimos muy cerca, nos quedamos cortos por demasiados errores nuestros. El martes empieza el playoff, no podemos estar tristes. Llega un equipo que juega bien y nos va a intentar sorprender. La serie es muy corta, tenemos que estar a la altura. Significa ser muy duro mentalmente".

Jasikevicius, atento al juego durante el Barça - Efes Reuters

"Entendemos en qué situación está el club y qué intentaremos para hacer mejor al equipo. Pero no todo depende de nosotros. Hay un trabajo constante entre el staff, la gerencia y el club, estoy contento con mi relación con todos ellos. Confío en que encontraremos el camino para mejorar el equipo".

Por último, el ténico del Barça dejó un elogio muy importante al jugador que ha dominado la competición esta temporada y que también ha sido el hombre de la gran final: "Qué más se puede decir sobre Micic: uno de los mejores jugadores de Europa, MVP de la fase regular, MVP de la Final Four y campeón de la Euroliga".

[Más información: El Barça se queda sin Euroliga ante un gran Anadolu Efes liderado por Larkin y Micic]