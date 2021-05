10 de 11

Si hay un gran protagonista este lunes es el que fuera entrenador del Real Madrid hasta la semana pasada. Zinedine Zidane no dio rueda de prensa el día de su salida del Real Madrid, pero no se ha quedado sin explicar a la afición los motivos que le han llevado a tomar esta decisión. Los blancos no ganaron ningún título esta temporada y ese es un motivo de peso para decidir qué tu tiempo se ha acabado, como el mismo técnico francés señala en la carta que ha publicado en el diario AS.