8 de 10

Este 2020 ha sido un buen año en lo profesional para Lewis Hamilton. Ya es historia de la categoría reina del automovilismo, pero todavía tiene más retos por delante. "No permitiré que mi rendimiento baje. Debo entender cómo puedo seguir mejorando gradualmente y eso no es fácil. Cuando deje de sentirme así, no tendré problemas en retirarme", explicó el siete veces campeón del mundo durante una entrevista con The Race.