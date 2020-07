La incomprensible excusa de James Harden que da explicación a su polémica mascarilla policial

James Harden parece haber llegado a la 'burbuja' de Orlando como el que aterriza de una nave espacial y pisa por primera vez la tierra. El base-escolta de los Houston Rockets se reunión junto a sus compañeros tras tener un permiso por unos asuntos familiares portando una mascarilla en favor de la policía, y lo mejor ha sido la excusa que ha puesto para justificarse.

La mascarilla, conocida como 'The blue patriot', es una prenda que tiene una marcada simbología de apoyo a la policía pero no de carácter no oficial, ya que según se indican, estos símbolos se han apropiado extraoficialmente. Sin embargo, Harden no sabía o ha querido hacer creer que no sabía lo que significaban.

La polémica prenda ha sido noticia en todo el mundo por lo chocante que ha sido ver a Harden con esta simbología en su indumentaria mientras muchos jugadores se encargaban de realizar campañas con críticas a la policía en plena crisis racista de Estados Unidos.

Patrick Beverley con Harden en la NBA REUTERS

Por ello, ver al bueno de Harden con una mascarilla en la que aparece el personaje de 'The punisher' en tiempos que tan de moda están corrientes como el 'Black Lives Matter', se hace cuanto menos extraño, y más teniendo en cuenta la vinculación y el apoyo que los deportistas americanos han dado a este tipo de lemas.

Sin embargo, más allá de la extrañeza que ha generado la aparición de 'La Barba' y de su famosa mascarilla, lo que ha sorprendido ha sido la excusa que ha puesto el propio Harden acerca de su eso. El jugador de los Rockets parece haber usado la primera excusa que se le ha ocurrido tras el aluvión de críticas para intentar salir de la mejor manera posible.

Harden arrolla a los Lakers de LeBron Reuters

"No estaba tratando de hacer una declaración política. Honestamente lo usé porque cubría toda mi cara y mi barba. Pensé que se veía genial". Estas fueron las palabras de un James Harden confundido y aturdido que no entendía muy bien qué se le criticaba, como si no conociese el origen de toda la polémica generada a raíz de su polémico protector.

Protagonista en redes sociales

La aparición de Harden con la mascarilla de 'The blue patriot" ha sido de lo más comentado en redes sociales donde ha levantado un revuelo tremendo y donde está recibiendo la mayoría de las críticas por parte de un sector de la población estadounidense.

Además, es en las redes sociales donde se están viralizando mensajes en sentido a un nuevo concepto creado como 'Blue Lives Matter', haciendo un juego de palabras con el popularizado lema contra el racismo y que James Harden parece no haber pillado aun.

Lo mejor que le puede pasar a James es que la temporada regrese lo antes posible para olvidarse así de este tipo de controversias que solo podrían distraerle de su gran objetivo, llevar a los Rockets hasta la pelea por el anillo con rivales como Los Ángeles Lakers o los Bucks. Para ello, tendrán que recuperar a su otro jugador franquicia, fuera por coronavirus, Russell Westbrook.

