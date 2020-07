Joel Embiid, asustado con el retorno de la NBA: "Odio la idea, pero voy a hacer mi trabajo"

El regreso de la NBA sigue dando mucho de qué hablar en Estados Unidos y en todo el mundo. El retorno de la mejor liga de baloncesto del mundo ni ha sido ni va a ser fácil, ya que se están dando todos los condicionantes para que al final no salga hacia delante. El último ha sido el temor reconocido por algunas estrellas como Embiid.

La NBA pretende regresar en Orlando, en la ya famosa 'burbuja' de Disney World. Sin embargo, nada está saliendo como Adam Silver y la organización esperaban. Muchos jugadores han decidido no viajar y no participar con sus equipos en la recta final del campeonato.

Además, hay varios equipos que han tenido que cerrar sus instalaciones de entrenamiento por positivos para evitar más contagios y para guardar cuarentena. Y todo esto después de haber superado, entre comillas, la crisis por las revueltas racistas en Estados Unidos que provocaron la división en el seno de la liga.

Embiid contra Utah Jazz Reuters

La cruda realidad es que nada ha salido bien desde que se anunciara la intención de celebrar esta fase final para dar por concluida la temporada. La NBA mira con celos el éxito del torneo excepcional organizado por la ACB en Valencia, y sabe que ellos no podrán conseguir este triunfo a pesar de haber pedido consejo a la Liga Endesa.

El último capítulo tan contrario como sobrecogedor lo han firmado algunas de las estrellas de la liga que ya están empezando a llegar a Orlando. Una de esas estrellas es Joel Embiid, que asegura que jugará la fase final por principios, pero que siente miedo y que no se siente seguro.

"Odio la idea", comenzaba el pívot de los Sixers. "Quiero mantenerme sano y salvo y lo mismo para todas las personas que me rodean. Quiero asegurarme de poder vivir durante mucho tiempo y no tener ningún tipo de consecuencias en el futuro".

El jugador, aficionado al Real Madrid y uno de los pívots más dominante de la liga, se mostraba atemorizado por la situación que se puede generar en Orlando: "No soy un gran admirador de la idea, pero voy a hacer mi trabajo. No voy a decepcionar a la ciudad. Voy a representar a mi ciudad, a mi familia y a mis compañeros, que es lo que siempre he hecho. No importa el hecho de que no me gusta la idea. Aún no creo en ella y no creo que sea segura".

La NBA en Walt Disney World

Embiid afirma que él está seguro de que lo hará y de que no se pondrá en riesgo ni pondrá en riesgo a nadie, pero que no puede asegurar lo que harán otros jugadores: Yo voy a hacer lo correcto. Nunca hago nada. Sólo juego a los videojuegos. Siempre estoy en casa. Pero no confío en que esos otros muchachos hagan lo mismo".

"Hay algunos a quienes les gusta salir, hacer cosas, les gusta la aventura. Yo no voy a poner a todos los demás en riesgo. Pero la pregunta es: ¿Todos los demás van a hacer lo correcto? Como alguien que está dentro de este negocio, no lo creo".

Lillard coincide con Embiid

Otra de las estrellas de la NBA que también desconfía de la actuación de los demás es Damian Lillard: "¿Me estás diciendo que vas a tener 22 equipos llenos de jugadores siguiendo todas las reglas? Cuando tenemos el cien por cien de libertad, no todos siguen todas las reglas, así que no tengo mucha confianza."

"Con suerte, se podrá llevar de alguna manera en la que no nos estemos poniendo todos en riesgo o en una posición peligrosa. Me voy a relajar. Voy a tener mi PS3, mi PS4, mi equipo de grabación, mi micrófono, mi portátil y todos mis libros", afirmaba el base de los Blazers.

