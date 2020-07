El Barça ya negocia con Pau Gasol su fichaje

Los cimientos del baloncesto se mueven con la noticia que llega desde la Ciudad Condal. 19 años más tarde, Pau Gasol podría regresar al Barcelona. El propio jugador ya habló sobre esta opción para su futuro el pasado mes de junio: "Una última temporada en los Lakers es atractiva, acabar en el Barça es atractivo, pero habrá que ver las posibilidades reales y ver qué situación convendría mejor para las circunstancias del momento".

El club blaugrana necesita a uno de los mejores jugadores de su historia, sino el número uno, y el mayor de los Gasol también estudiaba la mejor opción para su futuro más inmediato. Pau arrastra una lesión que le ha dejado en el dique seco durante los últimos meses, de hecho incluso peligraba su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio.

La crisis del coronavirus y el aplazamiento de la cita olímpica hasta el año 2021 abrieron un nuevo escenario para el jugador de español, quien podría estar presente en unos nuevos Juegos. Para ello antes tenía que encontrar equipo y en su hoja de ruta había dos nombres marcados en rojo: Los Angeles Lakers y el Barcelona.

Pau Gasol. Foto Instagram (@paugasol)

Parece ser que la balanza se inclina por volver a casa. Las negociaciones están muy avanzadas, pero todavía no hay un acuerdo firme. Las dos partes quieren que las conversaciones lleguen a buen puerto e incluso se habla de un contrato no por una, sino por las dos próximas temporadas. Pau Gasol acaba de cumplir 40 años.

En las últimas temporadas el catalán no ha tenido la continuidad que hubiera deseado en la NBA. Fichó por los Milwaukee Bucks y apenas disputó tres partidos con ellos, antes ya había militado en los San Antonio Spurs donde aportó una media de 4,2 puntos y 4,7 rebotes. Este curso firmó con los Portland Trail Blazers pero fue cortado sin llegar a debutar por su lesión en el pie.

El efecto Jasikevicius

El Barça se dio un auténtico batacazo en la final de la Liga Endesa. Kirolbet Baskonia se impuso por un ajustado marcador (67-69). Antes de eso, al menos según han afirmado las dos partes, tanto el club como Pesic habían decidido poner fin a su relación contractual. Lo siguiente fue saber que Ante Tomic tampoco seguiría en el club después de ocho años vistiendo la elástica azulgrana.

El golpe de efecto del Barcelona llegó con el fichaje de Sarunas Jasikevicius, club y técnico llegaron a un acuerdo hasta junio del año 2023. El exjugador lituano convertido en entrenador ha tenido claro desde el primer momento que convencer a Pau Gasol debía ser el objetivo prioritario en su agenda.

Saras Jasikevicius, entrenador del FC Barcelona de Baloncesto Twitter (@FCBbasket)

"Todos sabéis el cariño que tengo por Pau. No nos iría mal supongo. Estamos en una fase en la que no podemos decir muchas cosas. Si no hay nada oficial no vale la pena hablar", dijo el nuevo entrenador del Barça durante sus primeras declaraciones desde que se anunció su fichaje. Un claro guiño que dentro de muy poco tiempo puede fructificar con el regreso de Gasol al Palau Blaugrana.

