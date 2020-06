Pau Gasol: "Una última temporada en los Lakers es atractiva, acabar en el Barça también"

Pau Gasol continúa recuperándose de la lesión en el pie y ya mira hacia el futuro. El objetivo es llegar a los Juegos Olímpicos y para ello debe encontrar la mejor solución a su futuro mientras continúa con su puesto a punto. Eso sí, el mejor jugador de baloncesto en la historia de España tiene "buenas sensaciones".

Sobre su futuro ha hablado durante una rueda de prensa virtual en la presentación de la 'Pau Gasol Virtual Academy by Santander': "Una última temporada en los Lakers es atractiva, acabar en el Barça es atractivo, pero habrá que ver las posibilidades reales y ver qué situación convendría mejor para las circunstancias del momento".

El parón por la crisis del coronavirus ha provocado que Pau le gane un pulso al reloj y es que, como él mismo ha afirmado, ha tenido "más tiempo" para recuperarse "más tranquilo". "Mi idea es recuperarme y no pensar en situaciones específicas, ir paso a paso, y si veo que mi pie aguanta y está recuperado, ver cuál es la mejor situación", ha añadido el dos veces campeón de la NBA con Los Angeles Lakers.

Pau Gasol, en un partido en la NBA Reuters

El pívot catalán ha señalado que está "progresando en ejercicios y cargas", pero que todavía se encuentra a la espera de una nueva prueba para que se "confirme esa evolución" en su pie. "Cuando pueda hacerlo y pueda empezar a correr y saltar, tendré muchísima más información para saber con certeza si el pie y el hueso están consolidados para el baloncesto profesional", ha asegurado.

Los Juegos Olímpicos

El de Sant Boi ha explicado su plan: "Lo que me gustaría, mi idea, es llegar, darme la oportunidad de participar, era mi objetivo este año, con el retraso de los Juegos gano un poquito de tiempo, pero es verdad que el tiempo pasa para todos, así que veremos".

Situación de la NBA

"Espero que no haya conflicto, que la NBA busque un formato que no afecte a los Juegos y no comprometa la participación de ningún jugador", ha comentado Pau Gasol. "La mayoría de los jugadores de la NBA ha votado que quiere jugar, acabar la temporada, y creo que es algo positivo, y para el espectador también. Está claro que hay ciertas reticencias, cierto miedo, y que los jugadores que lleguen más lejos estarán tres meses encerrados en un hotel, aunque sea un hotelazo", ha continuado.

"El factor mental y la disciplina van a ser claves para todos los equipos que quieran avanzar y luchar por el campeonato, no va a ser fácil. En una concentración como las de la selección puedes salir, ir a comer fuera, ellos no van a poder, van a estar aislados en el hotel", ha sentenciado Pau sobre el regreso de la mejor liga de baloncesto del mundo.

