Jasikevicius y su guiño a Pau Gasol: "Hay cariño, no nos iría mal en Barcelona"

Saras Jasikevicius lleva solo un par de días al mando del Barça, pero dentro de un mercado tan loco como el que se está viviendo en el mundo del baloncesto, no ha podido evitar durante su presentación comentar algunos rumores. Si hay uno que ilusiona especialmente a la afición azulgrana es volver a ver a Pau Gasol con la camiseta culé. Y el lituano no lo ha descartado.

"Todos sabéis el cariño que tengo por Pau. No nos iría mal supongo. Estamos en una fase en la que no podemos decir muchas cosas. Si no hay nada oficial no vale la pena hablar", explicó el nuevo entrenador del Barcelona de baloncesto que estuvo acompañado en su presentación este lunes por Josep María Bartomeu, que no comentó nada más de la inestabilidad que está viviendo en los últimos días su legislatura.

En cualquier caso, ha prometido un proyecto ganador durante los tres años que ha firmado con la entidad azulgrana. "Haremos lo máximo para hacer un buen baloncesto y que sea ganador. Creo en hacer un juego bonito. Tenemos una plantilla de gran nivel y nos tenemos que adaptar a los jugadores que tenemos y luego combinarlo con las características del rival", explicó Jasikevicius.

Las primeras palabras de Saras Jasikevicius como entrenador del @FCBbasket



#ForçaBarça! pic.twitter.com/XGlPg1sUlD — Barça Basket (@FCBbasket) July 6, 2020

