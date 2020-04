Guipuzkoa y Valladolid, los ascensos a la Liga Endesa en vilo: "Los clubes no van a querer ampliar la ACB"

La ACB decidió este lunes acabar con la temporada regular por la situación que ha provocado la pandemia de coronavirus. La Liga Endesa, de esta forma, no disputará las jornadas que restaban hasta concretar qué equipos se clasificarían para los playoffs y qué dos entidades tendrían que disputar la próxima campaña en la LEB Oro. Pero en esa reunión los clubes decidieron una vía distinta para afrontar lo que quedaba en juego este año.

La Liga Endesa ha planteado un torneo para decidir el campeón de esta temporada que disputarán los 12 equipos mejor clasificados en la tabla cuando se suspendió la competición en el momento en el que sea posible volver a las canchas y en una sede neutral. La fase de grupos se dividirá en dos donde los dos mejores clasificados se enfrentarán en unas semifinales y los ganadores de estas en una final, ambas rondas a un partido.

El lío viene por abajo. Esta asamblea, en la que los 18 equipos que conforman la máxima categoría del baloncesto nacional estuvieron de acuerdo con las medidas que se han tomado, decidió que no haya descensos. Ni Movistar Estudiantes ni Montakit Fuenlabrada, equipos que ocupaban los dos puestos marcados en rojo en la clasificación, bajarán a LEB Oro.

Tras conocer esta decisión, todos los ojos miran hacia la segunda competición nacional. Habitualmente, siempre que se cumplan con los requisitos económicos que marca la ACB, ascienden el campeón de la temporada de LEB Oro y el ganador de un playoff que disputan los equipos clasificados del segundo al noveno. Con la competición también suspendida en esta categoría, todo hace indicar que no podrá volver a haber baloncesto hasta la próxima campaña y hay qué decidir qué pasa con las promociones y los descensos.

Tras conocer la decisión de la ACB, la Federación ya sabe que solo será posible mantener los ascensos con una ampliación a 20 clubes de la máxima categoría. Los dos equipos que ocupan ahora mismo las primeras posiciones de la tabla de LEB Oro son Carramimbre CBC Valladolid y Delteco Guipuzkoa Basket, con ese orden en la clasificación actual, y ambos están defendiendo su derecho a ascender en las dos reuniones que ya ha tenido Jorge Garbajosa con las entidades de esta categoría.

EL ESPAÑOL ha hablado con los presidentes de los dos clubes, Mike Hansen, histórico base de Estudiantes y actual responsable del conjunto pucelano, y Nacho Núñez, el hombre detrás del equipo donostiarra. Ambos han dejado clara su pretensión de que en la tercera reunión prevista para este jueves se llegue a un acuerdo para que por fin cedan los clubes que se oponen a certificar sus ascensos y empezar a afrontar el siguiente problema: las trabas que se encontrarán con la ACB.

Ninguno de los dos se mostró sorprendido por la decisión de que ninguno de los equipos que ocupan puestos de descenso en la Liga Endesa pierda la categoría. "No me extrañó. Es lógico que no baje nadie, ni de ACB ni de ninguna categoría. Esto no puede ser un castigo para los que están abajo, pero tampoco puede serlo para los que estaban en puestos de ascenso", explica Hansen pidiendo que no se olvide el trabajo que han hecho durante la temporada para merecerse su puesto en la máxima categoría.

Valladolid y Guipuzkoa se enfrentaron en la Copa Princesa LEB Sergio Mazuelas

Núñez pide coherencia a la Federación con respecto a este tipo de decretos. "Las decisiones tienen que ser coherentes, más allá de los intereses personales. Nadie quiere perjudicar a nadie, en este momento no hay decisiones ideales, hay decisiones menos malas", argumenta el presidente de Guipuzkoa Basket que amparará su derecho a ascender en que "si se ha disputado el 70,5 por ciento de la competición, eso es más que el 29,5, y hay un convenio firmado entre Federación y ACB que rige que tiene que haber dos ascensos".

La realidad es que no se plantean volver a competir esta temporada. A Mike Hansen le parece "una falta de respeto" plantear una fórmula para disputar este derecho en la pista cuando "hay gente en el hospital luchando, familiares contagiados… ". El presidente de CBC Valladolid ve "surrealista" hablar de una competición en julio o agosto, pero, en caso de que así fuera, "nosotros hemos quedado primeros y el primero no juega playoff".

Con esto hay una competencia entre los dos clubes con los que se ha puesto en contacto EL ESPAÑOL. Nacho Núñez defiende que si se da por terminada la temporada regular, "hemos manifestado a la Federación que seríamos los primeros de esa clasificación". Valladolid y Guipuzkoa están empatados a 18 victorias en lo más alto y tendrían que jugar aún su encuentro de vuelta. Como no se podría disputar ese partido, el presidente del equipo donostiarra cree que "te tienes que ir al 'basket average' y les sacamos más de 70 puntos", 94 concretamente.

A Nuñez le parece "lógico y razonable" que haya clubes que se estén oponiendo a los ascensos de Valladolid y Guipuzkoa, pero es claro a la hora de decir hasta dónde piensan llegar para defender sus intereses: "Si hay que presentar un escenario beligerante, pues también lo haremos. Espero que no sea necesario".

CBC Valladolid y Guipuzkoa Basket, durante un partido de esta temporada Sergio Mazuelas

Más de lo mismo sucede con Hansen que apunta a esos que están poniendo trabas para no cancelar ya la temporada. "El que más pegas está poniendo en LEB Oro va octavo. Es un poco osado que cuando tienes uno de los mejores equipos impidas que, otros equipos que lo han hecho mejor en la cancha, asciendan", sentencia el presidente de CBC Valladolid.

El problema financiero va a ser una gran traba en el caso de que la Federación les otorgue el derecho a ascender. Ambas entidades se acogieron a un ERTE para salvaguardar su economía y ya los tienen aprobados, pero, aún así, esperan la cancelación total de la temporada para poder "cerrar los balances del año para saber dónde están económicamente", como confiesa Hansen.

"Ayer hablé con un sponsor importante. Habíamos hablado de crecer, pero al menos nos transmitió que seguirían con nosotros. Muchos lo están pasando fatal. Tenemos patrocinadores muy fieles, pero va a ser muy complicado", explica el presidente de CBC Valladolid a la hora de valorar los duros requisitos económicos que hay que afrontar en el ascenso a Liga Endesa.

La preocupación de Guipuzkoa Basket va por otro lado. Ellos ya se han enfrentado a esos requisitos hace tres temporadas cuando ascendieron. De hecho, Núñez confirma a EL ESPAÑOL que, según sus previsiones, podrían pasar la auditoria de la ACB. "Nosotros hemos dado resultado positivo los últimos tres años, así que estamos preparados para afrontar ese desafío", sentencia el presidente de la entidad vasca.

CBC Valladolid y Guipuzkoa Basket, primero y segundo clasificado de LEB Oro Sergio Mazuelas

El problema para Nacho Núñez va a ser lo que opinen los clubes de Liga Endesa sobre la posibilidad de ampliar a 20 equipos la competición. "Los clubes de Euroliga no creo que sean muy partidarios de ampliar la Liga. Ese va a ser el principal problema", anticipaba el presidente de Guipuzkoa Basket.

Pero no ha sido un club de lo más alto de la tabla en posicionarse en contra de los ascensos de LEB Oro. Ha sido el Baxi Manresa, a través de su presidente Josep Sáez, el primero en lanzar esta piedra. "La posición de la ACB como la nuestra será que no haya ascensos porque a los equipos de abajo no nos interesa".

Por esta razón, Mike Hansen pedía a la Liga Endesa que diera ejemplo aceptando los ascensos de su equipo y Guipuzkoa. "La ACB necesita nuevos mercados, nuevas ilusiones. San Sebastián y Valladolid son muy apetecibles para la ACB. Lo hemos visto con el ejemplo del Burgos. Hay que copiar lo bueno del fútbol, no lo malo. Un Eibar puede estar en Primera División, el Villarreal… No puede haber un impedimento por la ciudad o por la economía", exponía el presidente del conjunto pucelano.

