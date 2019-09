Felipe Reyes sobre Mirotic: "Me alegra su vuelta, pero no que sea a otro equipo"

Nikola Mirotic se formó en el Real Madrid tras su debut en el año 2005. Hasta el 2014 perteneció al equipo blanco aunque fuera cedido durante la temporada 2009/2010 al Palencia Baloncesto. En su vuelta al conjunto merengue, no tuvo los minutos necesarios por lo que finalmente se marchó a EE.UU. En cinco años en el país, ha formado parte de los Chicago Bulls, New Orleans Pelicans y en los Milwaukee Bucks.

Tras su aventura americana, decidió que era hora de volver a España y el 6 de julio de 2019 se confirma su fichaje por el FC Barcelona. Una decisión que solo ha causado polémica este verano debido a su pasado madridista. Las redes sociales criticaron su elección y no tardaron en reprocharle que se enfundara la elástica blaugrana.

La polémica se avivó todavía más cuando le comunicó a Scariolo que no viajaría con la Selección al Mundial de Baloncesto de China 2019. Consideró que tras una dura temporada en la NBA y la inestable situación para él y su familia que suponía la mudanza a Barcelona, no estaba preparado para viajar a China.

Mirotic cuando jugaba en el Real Madrid REUTERS

A uno de sus futuros compañeros, Álex Abrines, se le ha preguntado sobre la nueva estrella del club en el acto de presentación de la cobertura televisiva de la Euroliga de la mano de DAZN. Está feliz por su fichaje y está seguro de que encajará perfectamente en la plantilla: "Me encanta que haya vuelto. Es un jugadorazo y espero que nos dé muchas alegrías en los próximos años. Si antes teníamos a Tomic, ahora a Mirotic. No sé si ganaremos o perderemos en el WiZink Center, pero la gente se lo va a pasar bien", comentó el mallorquín.

Otro jugador que habló, pero en este caso excompañero, fue Felipe Reyes. Se mostró feliz por su vuelta por la amistad que les une, pero admitiendo que su fichaje por el Barça no es el escenario ideal: "Me encanta que vuelva porque es mi amigo, aunque me hubiera gustado que no fichara por otro equipo", afirmó el cordobés.

