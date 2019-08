Polémica contra los árbitros en el Mundial de Baloncesto: "Somos hombres, no mariquitas"

A pesar de que la selección rusa ha conseguido imponerse a Nigeria en el Mundial por 82-77, uno de sus jugadores, Andrei Vorontsevich, ha acabado muy enfadado al final del encuentro. El partido terminó con el ala-pívot eliminado por 5 faltas personales y criticando la actuación arbitral.

El ruso reivindicaba que el baloncesto es un deporte de contacto: "Probablemente no saben cómo se juega al baloncesto en Europa, donde se permiten algunos contactos. Somos hombres, no mariquitas. Esto no es voleibol, donde hay una red entre los jugadores. Tienes que entender que el baloncesto es un deporte de contacto".

El ala-pívot no tuvo ningún tipo de filtro con sus quejas llegando a decir que no tiene buenas opiniones hacia árbitros que "apestan": "Estaban completamente fuera de lugar y de tiempo. Sus señalizaciones no tenían ningún sentido. Disculpen, señores árbitros, pero no tengo las mejores opiniones para los árbitros que apestan".

Andréi Vorontsévich y Al-Farouq Aminu. REUTERS

La rajada de Vorontsevich

A pesar de la gran rajada del jugador, este acabó añadiendo que tiene "fe" en que se vayan adaptando a las condiciones del Mundial: "Creo que se adaptarán a los requisitos durante el campeonato. Tengo fe en ustedes, queridos árbitros". De esta forma el jugador ruso terminaba su dura crítica contra la actuación de los árbitros durante el partido en el que anotó 14 puntos en los 25 minutos que estuvo dentro de la pista.

[Más información: España arranca su camino al oro en el Mundial de China contra Túnez]