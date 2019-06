Nuevo terremoto en los Lakers: LeBron James podría pedir el traspaso

Los Ángeles Lakers no están pasando por su mejor momento deportivo y los rumores que circulan en el entorno del club no incitan a la motivación. Esta vez, la noticia tiene que ver con su estrella LeBron James, quien se podría estar planteando abandonar el equipo si no se realizan los fichajes oportunos para reforzar la plantilla tras el estrepitoso fracaso de la reciente temporada.

Bill Plaschke, periodista de Los Ángeles Times, reveló la información en ESPN LA tras quedar gratamente sorprendido por la noticia de la que se trataba: "Por primera vez escuché que, si no consiguen fichar a nadie, LeBron va a pedir salir o que le dejen marcharse. Me lo dijo una fuente muy cercana".

No obstante, todo apunta a que LeBron James podría mantenerse en la plantilla de los Lakers ya que a lo largo de su carrera nunca ha solicitado un traspaso. Su ficha de contrato también es elevada y cualquier equipo que quisiera hacerse con sus servicios tendría que hacer un desembolso muy grande, por lo que sumado a su gran calidad de vida y su proximidad a Hollywood, solo cabría pensar en su continuidad.

LeBron James ante Dallas REUTERS

En busca de la revolución

A pesar de ello, los Lakers necesitan una buena reestructuración si quieren volver a ser competitivos en la próxima temporada. El ambiente en la entidad del club está muy caldeado por casos de traspasos frustrados -como el de Anthony Davis-, destituciones -la de Luke Walton- y dimisiones -la de 'Magic' Johnson-. Sin embargo, desde la directiva se confía en hacer fichajes de futuro que garanticen un buen rendimiento y puedan volver a elevar la categoría del club a lo más alto.

[Más información: LeBron no perdona a 'Magic' Johnson: "Ni siquiera me dijo 'bésame el culo, me voy de aquí'"]