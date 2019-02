Kobe Bryant descarta el regreso a las NBA: "Puedo, pero no quiero"

Kobe Bryant es considerado uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA. El jugador de Philadelphia debutó en el año 1996 con Los Ángeles Lakers, equipo donde se terminó retirando. El escolta consiguió ganar cinco anillos con la franquicia de California, convirtiéndose en un referente del equipo junto a Shaquille O'Neil.

Su retirada fue tan histórica como su carrera, anotando 60 puntos en su último partido en la NBA y de esta manera logrando el récord de puntos en un partido de esa temporada, por delante de los 59 de Anthony Davis. Esto llevo a muchos aficionados a pedirle que no se retirase y continuase jugando y dando espectáculo.

Kobe Bryant no quiere volver a la NBA

Sin embargo, su decisión fue innegociable, 'La Mamba Negra' dejó definitivamente las canchas y a pesar de la insistencia y los rumores de una vuelta, el jugador se ha mantenido firme en su decisión. Esta situación se asemeja a la vivida tras el retiro de Michael Jordan, quien si volvió a jugar, aunque con un pase mucho menos destacable que el anterior.

Kobe Bryant se da un homenaje en su despedida: 60 puntos Reuters

Kobe Bryant cerró la puerta en los micrófonos de ESPN de forma muy clara: "Podría volver si quisiera, pero no quiero". Estas declaraciones contradicen las realizadas por su excompañero Shaquille O'Neil, quien aseguró: "He escuchado que Kobe quiere volver. Kobe Bryant va a volver a las canchas. Recordad dónde lo oísteis primero". Estas palabras también habían sido desmentidas por la mujer del escolta.

'La Mamba' habla sobre 'La Barba'

Kobe Bryant también tuvo buenas palabras para James Harden, quien se ha convertido en el líder en anotación de la NBA: "Creo que tiene que hacer lo que haga falta para que su equipo gane partidos y lo está haciendo". Sin embargo, no todo fueron elogios para 'La Barba': "El estilo de juego que está utilizando, del cual no soy aficionado, no es un estilo con el que vaya a ganar campeonatos".

Estas palabras fueron contestadas por James Harden. El escolta de los Rockets se mostró muy respetuoso con las palabras de Bryant: "Probablemente tenga razón. Ahora tengo que tener el balón por las lesiones. Cuando recuperemos a jugadores como Chris Paul o Eric Gordon y tengamos nuestro equipo completo, contaremos con más gente para llevar el balón".

[Más información en: La 'hermana pequeña' de Kobe Bryant debuta en Salamanca con Perfumerías Avenida]