Se suspende el Cafés Candelas Breogán - Divina Seguros Joventut

La primera jornada de la Liga ACB presentaba un duelo entre el Cafés Candelas Breogán y el Divina Seguros Joventut. Sin embargo, el duelo entre ambos equipos se ha tenido que aplazar. Tanto el marcador, como el reloj y la posesión de 24 segundos no se veía con claridad, problemas que no se han podido subsanar y que han llevado a suspender el partido.

El conjunto gallego vivía su debut en la máxima categoría del baloncesto español tras doce años en la LEB Oro. Sin embargo, los problemas en el Pazo dos Deportes, estadio del Breogán, han llevado a que la organización haya decidido aplazar el partido a otra fecha.

El partido, que debió comenzar a las 17:00 horas, arrancó con 40 minutos de retraso por el problema electrónico en el marcador. Pero, a pesar de los intentos de jugar el duelo, los errores persistían, lo que ha llevado finalmente a tomar la decisión de suspender el encuentro. Ahora tendrán que decidir qué fecha será la mejor para jugar este partido.

El presidente del Breogán lamenta este debut

Jesús Lazaré, presidente del Cafés Candelas Breogán ha comparecido ante los medios tras la suspensión. El máximo mandatario del conjunto gallego ha asegurado que "no ha sido el mejor debut", además de mostrarse "hundido" por los problemas que han llevado a tomar esta decisión.

"No se sabe el fallo porque, si no, estaría solucionado", aseguraba Lazaré. "En las pruebas de esta mañana estaba funcionando", apuntaba, pero explicaba que "después de reiniciar varias veces, la consola de árbitros no mandaba señal al ordenador que distribuye señal a los marcadores".

Sin embargo, el presidente ha reconocido que está dispuesto a "apechugar con lo que suceda y buscar otra fecha" además de devolver el dinero de las entradas a los aficionados que habían acudido a la cancha ya que, como ha afirmado Lazaré "la primera responsabilidad" es del club y tienen que asumirla.