Alexander Zverev - Alejandro Davidovich, tenis hoy en directo: marcador, estadísticas y narración en vivo del Masters 1.000 de Shanghái

El tenista español busca la proeza ante el futuro número 1 del mundo y meterse en una final de Masters 1.000 cuatro años después.

Alejandro Davidovich afronta en la mañana de este sábado (en España) uno de los mayores retos de su carrera en el Masters 1.000 de Shanghái. El malagueño se mide a Alexander Zverev en las semifinales del torneo chino, con una plaza en la final en juego. Después de encadenar varias victorias de mérito, el español buscará dar la sorpresa ante uno de los grandes favoritos y quedarse a un solo paso del título.

Davidovich llega a esta ronda tras superar a Jenson Brooksby, Frances Tiafoe y Hubert Hurkacz, hasta los cuartos de final, donde se enfrentaba al francés Arthur Gea, quien se retiró por problemas físicos cuando el marcador era favorable al de La Cala del Moral por 4-1 en el primer set.

Enfrente tendrá a Alexander Zverev, que llega a estas semifinales tras imponerse al australiano Álex de Miñaur por 6-4 y 6-4.