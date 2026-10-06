Croacia - España, fútbol hoy en directo: resultado, goleadores y estadísticas en vivo del partido de Nations League

a selección española de fútbol tendrá este martes (20.45 horas/18:45 GMT) la primera oportunidad de certificar su acceso a los cuartos de final de la Liga de Naciones en su visita a Split, donde le espera una Croacia sumida en el desconcierto y la indignación después de encajar la peor goleada de su historia en casa ante Inglaterra por 0-7.



Con pleno de victorias en las tres jornadas previas, los de Luis de la Fuente necesitan ganar o empatar para asegurar la clasificación entre los ocho mejores y solo le quedaría como asignatura pendiente la pugna con Inglaterra por el primer puesto del grupo A3.



El combinado español, que lucirá por primera vez su popular camiseta blanca con la segunda estrella, llega a la ciudad dálmata cargada de confianza después del rendimiento exhibido, aunque en la segunda parte ante la República Checa en Oviedo pecó de confianza y ofreció su cara menos reconocible, lo que a punto estuvo de costarle el empate.